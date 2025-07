Trump x Musk: presidente dos EUA não descarta expulsar sul-africano do país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que não descarta analisar a possibilidade de expulsar Elon Musk, depois que o bilionário sul-africano criticou duramente seu projeto de lei do orçamento federal, o 'big beautiful bill', como é chamado por Trump.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e, no início do mandato do republicano, era onipresente.

Mas os dois romperam em junho por causa do projeto de lei, e o empresário continuou a criticá-lo nos últimos dias. Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e das energias limpas.

Além disso, o sul-africano propôs a criação de uma nova formação política chamada "Partido América", caso o projeto de lei seja aprovado. Trump também afirmou que a comissão de eficiência governamental (DOGE), dirigida por Musk até o final de maio, poderia se concentrar nos subsídios concedidos ao fundador da Tesla e da SpaceX.

— Não sei. Teremos que examinar isso — declarou Trump a jornalistas na Casa Branca, ao ser questionado se consideraria deportar Musk. — Talvez tenhamos que impor o DOGE ao Elon. Sabem o que é o DOGE? O DOGE é o monstro que pode ter que voltar e devorar o Elon — acrescentou.

Trump intensificou as ameaças, convencido de que Musk ataca aquilo que ele chama de sua “grande e bela lei” porque está incomodado com a retirada de medidas favoráveis aos veículos elétricos.

— Ele está muito incomodado com a situação, mas, sabem?, pode acabar perdendo muito mais do que isso, garanto a vocês agora mesmo. Elon pode perder muito mais do que isso — afirmou.

Na noite de segunda-feira, Trump fez comentários semelhantes em sua plataforma Truth Social. — Sem subsídios, Elon provavelmente teria que fechar tudo e voltar para a África do Sul — escreveu.