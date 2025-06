Trump vetou plano israelense de matar líder supremo do Irã, dizem autoridades dos EUA

O presidente americano Donald Trump vetou um plano israelense para matar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disseram autoridades americanas à Reuters neste domingo, 15.

Altos funcionários dos Estados Unidos mantêm comunicação constante com autoridades de Israel desde que o país lançou um ataque maciço contra o Irã para tentar interromper seu programa nuclear.

A operação de Israel no Irã, lançada na sexta-feira, atingiu instalações nucleares e militares iranianas, resultando em mortes, incluindo comandantes militares e cientistas nucleares. O governo iraniano afirma que os ataques visam sabotagem e que o país está agindo apenas em legítima defesa. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu que os ataques de Israel seriam "apenas um prelúdio para uma resposta mais forte caso o Irã não cesse suas atividades nucleares".

Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, os israelenses relataram que tiveram uma oportunidade de matar o principal líder iraniano, mas Trump os dispensou do plano. As autoridades não disseram se o próprio Trump tomou a decisão, mas que ele tem mantido contato frequente com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Trump quer retomar as negociações entre EUA e Irã sobre o seu programa nuclear. As negociações que estavam marcadas para este domingo, 15, em Omã, mas foram canceladas em decorrência dos ataques.

Cale lembrar que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na última sexta-feira que deu a ordem para atacar o programa nuclear iraniano em novembro de 2024 e que o plano inicial de Israel era realizar os ataques no final de abril deste ano, embora tenha sido adiado.