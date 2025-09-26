Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump veta planos de Israel sobre anexação da Cisjordânia: 'Não vai acontecer'

Em evento na Casa Branca, Trump afirmou que "é hora de parar" a expansão de Israel

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06h51.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta quinta-feira, 25, que não vai permitir que Israel anexe a Cisjordânia e afirmou que falou mais cedo por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Ao ser questionado em um evento na Casa Branca sobre o que disse nesta semana a líderes de países muçulmanos e ao presidente da França, Emmanuel Macron, a quem garantiu que não permitiria que Israel continuasse a colonizar o território em direção ao rio Jordão, Trump confirmou categoricamente: "Não vai acontecer".

"Não, não vou permitir. Não vai acontecer", declarou o presidente americano, que, ao ser perguntado se havia falado sobre o assunto com Netanyahu, respondeu: "Sim, mas não vou permitir".

"Independentemente de eu ter falado com ele ou não – e eu falei com ele –, não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Já foi suficiente. É hora de parar", acrescentou o político, que terá uma reunião com Netanyahu na Casa Branca na próxima segunda-feira.

Estado palestino e ONU

Trump se opôs ao reconhecimento de um Estado palestino, que ganhou apoio de dez países nos últimos dias, coincidindo com a realização da 80ª Assembleia Geral da ONU.

Amanhã, será a vez de Netanyahu discursar no plenário da Assembleia. Atualmente, a ocupação da Cisjordânia é declarada como ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça, em Haia.

Encontro com Erdogan e guerra em Gaza

Em uma reunião prévia realizada hoje com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, Trump reiterou que, para a guerra em Gaza terminar, é necessário que o grupo extremista palestino Hamas entregue todos os reféns israelenses, tanto vivos quanto mortos, que mantém em seu poder desde 7 de outubro de 2023, quando atacou Israel.

Acompanhe tudo sobre:IsraelDonald TrumpEstados Unidos (EUA)Faixa de GazaCisjordânia

Mais de Mundo

Andaimes de bambu poderão ser usados para salvar megaprojeto que mudará Hong Kong

Trump anuncia novas tarifas sobre armários de cozinha e banheiros e móveis estofados

Donald Trump assina pedido de aplicação de pena de morte em Washington

Trump diz que Israel e Hamas estão 'perto' de acordo sobre a Faixa de Gaza

Mais na Exame

Tecnologia

Mineradora de criptomoedas busca US$ 3 bi com apoio do Google para expansão de data centers

Negócios

Temporal faz Toyota paralisar produção em suas fábricas no Brasil; montadora é a 5ª maior do país

Brasil

Belém capital do Brasil? Entenda projeto aprovado pela Câmara

Mercados

Farmacêuticas desabam após Trump impor tarifa de 100%; bolsas asiáticas recuam