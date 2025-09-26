Trump veta planos de Israel sobre anexação da Cisjordânia: 'Não vai acontecer'

Agência de Notícias
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta quinta-feira, 25, que não vai permitir que Israel anexe a Cisjordânia e afirmou que falou mais cedo por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
Ao ser questionado em um evento na Casa Branca sobre o que disse nesta semana a líderes de países muçulmanos e ao presidente da França, Emmanuel Macron, a quem garantiu que não permitiria que Israel continuasse a colonizar o território em direção ao rio Jordão, Trump confirmou categoricamente: "Não vai acontecer".
"Não, não vou permitir. Não vai acontecer", declarou o presidente americano, que, ao ser perguntado se havia falado sobre o assunto com Netanyahu, respondeu: "Sim, mas não vou permitir".
"Independentemente de eu ter falado com ele ou não – e eu falei com ele –, não vou permitir que Israel anexe a Cisjordânia. Já foi suficiente. É hora de parar", acrescentou o político, que terá uma reunião com Netanyahu na Casa Branca na próxima segunda-feira.
Trump se opôs ao reconhecimento de um Estado palestino, que ganhou apoio de dez países nos últimos dias, coincidindo com a realização da 80ª Assembleia Geral da ONU.
Amanhã, será a vez de Netanyahu discursar no plenário da Assembleia. Atualmente, a ocupação da Cisjordânia é declarada como ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça, em Haia.
Em uma reunião prévia realizada hoje com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, Trump reiterou que, para a guerra em Gaza terminar, é necessário que o grupo extremista palestino Hamas entregue todos os reféns israelenses, tanto vivos quanto mortos, que mantém em seu poder desde 7 de outubro de 2023, quando atacou Israel.