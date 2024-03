Trump vende bíblia patriótica por R$ 299: 'faça a América rezar de novo'

O ex-presidente Donald Trump divulgou nesta terça, 27, um vídeo em que faz propaganda de uma edição especial da bíblia, chamada God Bless the USA (Deus Abençoe os EUA), vendida a 59,99 dólares (299 reais) pela internet.

"Feliz Semana Santa. Vamos fazer a América rezar de novo. Conforme nos aproximamos da Sexta-feira Santa e da Páscoa, encorajo vocês a ter uma cópia da bíblia God Bless the USA", escreveu Trump, na rede social Truth Social, junto com um link para a compra. Ele também publicou um vídeo em que anuncia o livro.

Esta edição da bíblia inclui textos da Constituição dos Estados Unidos, da Declaração de Independência e a Carta de Direitos (Bill of Rights), entre outros documentos históricos do país.

O livro traz ainda caracteres ampliados e reproduz a versão do texto bíblico conhecida como Rei James. O material foi inspirado por Lee Greenwood, 81, um cantor country americano que lançou mais de 20 discos do gênero. No site de vendas, informa-se que esta é a única bíblia endossada oficialmente por Trump.

Greenwood canta "God Bless the USA", música geralmente tocada nos comícios de Trump quando ele entra no palco.

Segundo o site de vendas, os recursos arrecadados com a venda não serão direcionados para a campanha de Trump e o livro "não é político e não tem nada a ver com nenhuma campanha política".

O ex-presidente, que disputa as eleições presidenciais deste ano, enfrenta uma série de processos na Justiça. Em um deles, sobre fraude fiscal, precisa pagar uma fiança de 175 milhões de dólares para poder recorrer da condenação e evitar que suas propriedades sejam confiscadas.

A fiança inicial era de 454 milhões de dólares. Trump alegou não ter como levantar o dinheiro e conseguiu uma redução do valor devido.

Nesta semana, também foram lançadas ações em bolsa da empresa que administra a rede Truth Social. As ações tiveram forte alta na abertura e o negócio poderá ampliar a fortuna do ex-presidente em alguns bilhões de dólares. No entanto, ele não pode vender as ações de forma imediata e embolsar o dinheiro. As regras da empresa determinam que ele, por ser um dos grandes controladores, espere até seis meses para poder vender as ações que possui.