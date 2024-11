Trump vence no Arizona e conquista todos os “estados-pêndulo” das eleições dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, também levou a melhor no “estado-pêndulo” do Arizona e conquistou os 11 delegados que estavam em disputa nesse território, segundo projeções da emissora de televisão “CNN” e da agência de notícias “Associated Press”.

A vitória no Arizona soma-se às já garantidas nos demais “estados-pêndulo” destas eleições - Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Nevada -, onde Trump também venceu, somando ao todo 312 votos no Colégio Eleitoral, em comparação com os 226 da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

Trump, que foi oficialmente proclamado vencedor das eleições presidenciais americanas na quarta-feira, inverte assim o resultado obtido no Arizona em 2020, quando o ainda presidente Joe Biden venceu por 10.457 votos na batalha eleitoral mais acirrada por estados daquele ano.

Com o condado de Maricopa como epicentro, Trump passou então a espalhar teorias de conspiração infundadas sobre fraude eleitoral, que foram plantadas nos últimos quatro anos nas mentes de muitos republicanos e que vieram constantemente à tona durante a última campanha.

Neste estado localizado no chamado “Cinturão do Sol”, que parecia fundamental para o resultado das eleições antes de o magnata republicano vencer com tamanha tranquilidade, Trump também ganhou de Hillary Clinton em 2016.

O Arizona tem sido historicamente um estado de tendência republicana – a vitória de Biden foi a segunda de um candidato democrata nos últimos 28 anos – mas o rápido crescimento da população latina e as divisões dentro dos republicanos naquele estado complicaram a tarefa de reconquistá-lo.

Na verdade, desde a última vitória de Trump ali (2016), o Partido Democrata conseguiu eleger a governadora do estado, Katie Hobbs; dois senadores e outras autoridades estaduais de alto escalão.

Tanto Kamala Harris quanto Trump, que tinha uma ligeira vantagem nas pesquisas para o Arizona, mas dentro da margem de erro, visitaram a fronteira entre este estado e o vizinho México durante a campanha para atrair eleitores.