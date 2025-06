Trump usa redes sociais para pressionar Irã a fechar acordo nuclear 'antes que não reste nada'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede social Truth Social na manhã desta sexta-feira, 13, para cobrar do Irã um acordo nuclear com os EUA. Trump afirmou na postagem que "ofereceu várias oportunidades ao país, mas que o Irã falhou em cumprir as expectativas".

A mensagem do presidente ocorre em um contexto de crescente tensão entre Israel e o Irã devido às questões relacionadas ao programa nuclear iraniano e suas atividades na região do Oriente Médio. Nas primeiras horas de sexta-feira, 13, na hora local (noite de quinta-feira no Brasil), a Força Aérea de Israel lançou um grande ataque contra o Irã.

Trump afirmou que havia dito ao governo iraniano para "simplesmente fazerem" o acordo. Ele destacou que, apesar das tentativas de aproximação, o Irã não avançou para um entendimento satisfatório para ambas as partes.

Trump advertiu sobre as consequências do impasse, destacando o poderio militar dos Estados Unidos e de Israel.

“Eu disse a eles que seria muito pior do que qualquer coisa que eles soubessem, antecipassem ou ouvissem, que os EUA fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo, de longe, e que Israel tem muito disso, com muito mais por vir – e eles sabem como usá-lo", escreveu Trump.

O presidente americano fez um apelo urgente para que o Irã tomasse uma decisão, afirmando que o país deveria fechar um acordo para evitar perdas irreversíveis. "O Irã precisa fechar um acordo, antes que não reste nada, e salvar o que antes era conhecido como o Império Iraniano", completou.

Entenda a questão nuclear do Irã

Israel e os EUA acusam o Irã de buscar uma bomba atômica. O país diz que pesquisa energia nuclear para fins pacíficos. Uma das principais diferenças entre os dois usos é o nível de enriquecimento. Reatores em usinas usam urânio enriquecido a até 5%. Para uma bomba, é preciso chegar a 90%.

Em 2015, o Irã fechou um acordo com os Estados Unidos e outros países europeus para limitar seu programa nuclear em troca do alívio de sanções econômicas.

No entanto, em seu primeiro mandato, em 2018, o presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo, porque o Irã estaria descumprindo os termos, o que inviabilizou o tratado. Desde então, tenta-se negociar um novo acordo, mas sem sucesso.