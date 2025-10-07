Trump terá aniversário com luta de UFC na Casa Branca; brasileiro Alex Poatan é uma das expectativas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 79 anos, anunciou que uma edição do UFC será realizada nos jardins da Casa Branca no dia 14 de junho de 2026, data de seu 80º aniversário.

O evento inédito, que leva o esporte de combate ao coração do poder político americano, foi revelado durante um discurso a marinheiros na base naval de Norfolk, na Virgínia.

A ideia surgiu de um pedido direto do presidente a Dana White, presidente do UFC e amigo próximo de Trump.

Inicialmente, o evento estava programado para 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, como parte das comemorações dos 250 anos da Declaração de Independência. O card, no entanto, foi remarcado, coincidindo com o aniversário de Trump.

Vale destacar que a amizade entre o presidente e o comandante do UFC já é conhecida. Trump convidou White para seu discurso de vitória em 2024, após a eleição, e é presença constante em eventos da organização.

O evento nos jardins da Casa Branca deve receber entre 20 mil e 25 mil pessoas, e ainda não há confirmações oficiais sobre as lutas. Apesar disso, alguns nomes já manifestaram interesse, sendo um deles o brasileiro Alexsandro Pereira, conhecido como Alex Poatan.

Nascido em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, Alex Poatan é de origem indígena Pataxó, e representa suas raízes através do apelido Poatan, que significa mãos de pedra, em tupi-guarani.

No UFC desde 2021, conquistou o cinturão dos médios após nocautear Israel Adesanya no UFC 281, em 2022. Nos meio-pesados, tornou-se campeão ao derrotar Jiri Prochazka no UFC 295, em 2023, e reconquistou o título no último final de semana, sábado, 4, no UFC 320, depois de nocautear Magomed Ankalaev. Aos 38 anos, o brasileiro é considerado um dos maiores strikers da história do MMA.