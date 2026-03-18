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Trump sugere que Venezuela faça parte dos EUA após vitória na Copa do Mundo de Beisebol

Comentário repete fala anterior feita durante semifinal do torneio

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 10h33.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir que a Venezuela poderia se tornar um novo estado americano após a vitória do país sul-americano sobre a seleção americana na final do World Baseball Classic.

A declaração foi feita na rede Truth Social, onde Trump publicou apenas “Statehood” (termo que indica a condição de estado dos EUA), logo após a derrota dos Estados Unidos por 3 a 2, em Miami. A Venezuela conquistou, assim, seu primeiro título do torneio.

A reação do presidente americano retoma uma publicação feita no dia anterior, quando a Venezuela venceu a Itália na semifinal. Na ocasião, Trump já havia ironizado o momento do país e sugerido que poderia se tornar o “51º estado” dos Estados Unidos.

As declarações ocorreram em meio a um contexto político sensível, marcado por tensões recentes entre Washington e Caracas.

Contexto político recente

No início de março, o Departamento de Estado dos EUA anunciou um acordo com autoridades interinas da Venezuela para restabelecer relações diplomáticas e consulares.

A medida ocorreu semanas após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em uma operação ordenada pelo governo americano.

Dias depois, os Estados Unidos reconheceram formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela, no âmbito do processo judicial conduzido em Nova York contra Maduro.

*Com EFE 

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