Trump sugere que deseja negociar um “terceiro mandato” nos EUA

O presidente americano, Donald Trump, ainda não terminou sua campanha à reeleição nos Estados Unidos. Mas já está pensando no terceiro mandato.

O mandatário disse nesse fim de semana, em evento no estado de Nevada, que está interessado em “negociar” outra reeleição após o pleito deste ano.

“E daqui a 52 dias nós vamos vencer em Nevada, e vamos ganhar mais quatro anos na Casa Branca”, disse no comício, que foi criticado por ter aglomerações e pessoas sem máscaras. “E, depois disso, nós vamos negociar, certo? Porque nós provavelmente — com base no jeito que somos tratados — estamos habilitados a outros quatro [anos] depois disso.”

As eleições americanas estão marcadas para 3 de novembro e Trump, por ora, perde para o democrata Joe Biden nas pesquisas, embora com margem pequena nos estados decisivos.

Trump já mencionou outras vezes que gostaria de um terceiro mandato porque teria sofrido o que segundo ele é uma oposição desonesta e tentativa de impeachment nos primeiros anos. A última menção foi em outro comício, em Wisconsin. Na ocasião, Trump disse que, como “eles espiaram na minha campanha”, seu mandato deveria ter quatro anos adicionais.

Em 2018, Trump elogiou o movimento do presidente chinês Xi Jinping, que expandiu novamente seu mandato na China, que já perdura desde 2013. A China não tem eleições democráticas ou oposição ao Partido Comunista que comanda o país.

“Ele agora é presidente para o resto da vida”, disse Trump há dois anos. “E, olha, ele conseguiu fazer isso. Eu acho que é ótimo. Talvez a gente tente algum dia.”

Na outra ponta, Trump disse em entrevista à Fox no mesmo ano de 2018 que não buscaria uma emenda constitucional que o permitisse concorrer e que o limite de dois mandatos era “ótimo”.

A Constituição americana limita a dois mandatos o tempo que um presidente pode passar na Casa Branca, tanto em duas eleições seguidas quanto em momentos diferentes. A regra está na 22ª Emenda da Constituição americana, escrita pelos founding fathers e ex-presidentes Thomas Jefferson e George Washington ainda no século 19, mas só ratificada em 1951.

Antes da emenda entrar em vigor, o presidente Franklin Delano Roosevelt foi eleito quatro vezes: em 1932, 1936, 1940 e 1944 — ele faleceu em 1945, logo depois de ser eleito pela última vez.