Trump se opõe 'veementemente' ao uso de mísseis dos EUA para atacar a Rússia, diz entrevista

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirmou que se opõe “veementemente” ao uso de mísseis de longo alcance dos EUA pela Ucrânia contra a Rússia, mas reforçou que não pretende abandonar o apoio a Kiev. A declaração foi publicada nesta quinta-feira, 12, pela revista Time.

“Eu me oponho veementemente ao envio de mísseis a centenas de quilômetros da Rússia. Por que estamos fazendo isso? (...) Estamos apenas escalando essa guerra e piorando-a”, disse o republicano, em comentários feitos em 25 de novembro. As declarações ocorreram antes de seu encontro com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante a reabertura da Catedral de Notre-Dame, em Paris.

Nesta quinta-feira, a revista Time nomeou Trump como a Personalidade do Ano de 2024, destacando o impacto de suas posições políticas.

Trump critica envio de mísseis ATACMS

Os mísseis ATACMS, com alcance de até 300 quilômetros, têm sido utilizados pela Ucrânia após a aprovação de Washington e Londres. Trump questionou essa estratégia e afirmou: “Quero chegar a um acordo, e a única maneira de chegar a um acordo é não desistir.”

Após os ataques realizados pela Ucrânia com mísseis ATACMS e Storm Shadow, a Rússia intensificou suas ameaças. Moscou denunciou os bombardeios como uma escalada grave, e o presidente Vladimir Putin ameaçou utilizar o míssil hipersônico experimental Orechnik, capaz de transportar uma carga nuclear, contra centros estratégicos na Ucrânia e nos países ocidentais que apoiarem Kiev.

Kremlin responde a ataques

Nesta quinta-feira, o Kremlin reafirmou que o Exército russo reagirá “obrigatoriamente” aos recentes ataques ucranianos a um aeródromo militar russo, realizados com mísseis ATACMS. Essa ação foi classificada como uma “linha vermelha” para Putin, intensificando ainda mais a tensão na região.