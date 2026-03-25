Trump se encontrará com Xi Jinping na China em maio, diz a Casa Branca

A Casa Branca informou, nesta quarta-feira, 25, que o presidente Donald Trump se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim nos dias 14 e 15 de maio. O encontro bilateral ocorre após adiamento em relação ao cronograma inicial previsto para o fim de março e início de abril.

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, Trump e a primeira-dama Melania Trump também devem receber Xi em uma visita oficial em Washington, ainda sem data definida.

A nova agenda representa um adiamento de cerca de seis semanas em relação ao plano original para a realização da cúpula entre Estados Unidos e China. A mudança foi mencionada pelo próprio Trump em meados de março, quando afirmou que o governo norte-americano solicitou o reagendamento “por cerca de um mês”.

Guerra no Oriente Médio

Segundo o presidente, o adiamento está relacionado ao conflito envolvendo o Irã. A guerra começou em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o território iraniano.

O governo norte-americano projeta duração aproximada de cinco semanas para a ofensiva, embora haja variações nas estimativas apresentadas por integrantes da administração.

Questionada sobre a relação entre o novo calendário diplomático e o cronograma do conflito, Karoline Leavitt afirmou que o governo trabalha com uma previsão de quatro a seis semanas. “Sempre estimamos aproximadamente de quatro a seis semanas, então você pode fazer as contas”, declarou a porta-voz.