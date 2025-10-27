Trump revela que fez ressonância magnética durante exames médicos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que realizou uma ressonância magnética durante exames de rotina realizados nas últimas semanas.

A declaração foi feita à imprensa no avião da Air Force One, antes de chegar em Tóquio.

"Foi perfeito. Dei-lhes os resultados completos. Fiz uma ressonância magnética e todo o procedimento foi perfeito", disse.

Com 79 anos, Trump afirmou que ninguém entregou relatórios médicos tão detalhados quanto ele durante seu mandato.

"Se eu pensasse que não sairiam bem, também diria. Não esconderia. Faria algo a respeito. Mas o médico disse que são alguns dos melhores relatórios para a minha idade, alguns dos melhores que ele já viu", afirmou.

O republicano não detalhou quais exames foram realizados. Em 2025, ele foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. Apesar disso, o relatório oficial da Casa Branca afirma que Trump está em condições de viajar internacionalmente.

*Com informações da EFE