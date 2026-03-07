Trump reúne presidentes da América Latina nos EUA em meio a disputa com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe, neste sábado,7, líderes da América Latina na Flórida em uma cúpula voltada a reforçar alianças regionais e conter o avanço da China no continente. O encontro ocorre apenas dias após os ataques realizados pelos EUA e por Israel contra o Irã, que ampliaram as tensões no Oriente Médio.

Batizada de “Shield of the Americas”, "Escudo das Américas", em tradução livre, a reunião acontece semanas antes da viagem de Trump a China, onde o presidente norte-americano deve se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping.

A estratégia do governo dos EUA é aproximar países latino-americanos de Washington após anos de expansão comercial e financeira chinesa na região.

Cúpula reúne líderes conservadores da região

O encontro deve reunir governantes alinhados à agenda política de Trump em temas como segurança pública, controle da migração e liberalização econômica.

Entre os líderes esperados estão:

O presidente da Argentina, Javier Milei;

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast;

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele;

O presidente do Equador, Daniel Noboa;

O presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Os debates entre os presidentes latino-americanos e Donald Trump devem abordar cooperação regional em segurança, combate ao narcotráfico, lavagem de dinheiro e fluxos migratórios.

A crescente presença chinesa na América Latina é um dos principais pontos da cúpula. O comércio entre a China e a região atingiu US$ 518 bilhões em 2024, além de mais de US$ 120 bilhões em empréstimos concedidos por Pequim a governos do hemisfério ocidental. Grande parte desse capital está concentrada na Iniciativa Cinturão e Rota.