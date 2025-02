Trump recebe Zelensky para assinar acordo sobre exploração de reservas minerais da Ucrânia

Com um tom menos hostil em relação a Volodimir Zelensky do que o expressado nas últimas semanas, Donald Trump recebe nesta sexta-feira, 28, o presidente ucraniano em uma visita que vai muito além de um acordo que assinarão sobre minerais estratégicos.

O presidente dos Estados Unidos, que rompeu com a política do seu antecessor Joe Biden de apoiar Kiev e protagonizou uma surpreendente aproximação com Vladimir Putin, receberá Zelensky por volta das 11H00 (13H00 de Brasília).

O imprevisível Trump minimizou na quinta-feira os comentários que fez na semana passada sobre o presidente ucraniano, a quem chamou de "ditador".

"Eu disse isso?", perguntou, fingindo surpresa. "Não posso acreditar que disse isso. Próxima pergunta", acrescentou o presidente republicano, que mais tarde afirmou sentir "muito respeito" por seu homólogo ucraniano.

Acesso a reservas minerais

O acordo permitirá aos Estados Unidos ter acesso aos recursos do subsolo ucraniano, como exigia Trump, em compensação pela ajuda militar e financeira desembolsada nos últimos três anos.

"Vamos perfurar, perfurar, perfurar", disse o republicano de 78 anos na quinta-feira.

O acordo não é exatamente como desejava o presidente americano, que havia solicitado a menção do valor de 500 bilhões de dólares (2,9 trilhões de reais), que o texto final não incluiu.

O texto estabelece um fundo conjunto de investimento em metais, hidrocarbonetos e investimentos. O acordo também não prevê garantias absolutas de segurança para a Ucrânia.

"Mas a ideia é que, com um investimento conjunto nos recursos do país, os Estados Unidos continuarão envolvidos na segurança e estabilidade", destacam Gracelin Baskaran e Meredith Schwartz em uma nota de análise do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

O próprio Trump alegou na quinta-feira que o acordo funcionaria como uma espécie de "rede de segurança".

"Não acredito que ninguém vá entrar em problemas se estivermos (na Ucrânia), com muitos trabalhadores para explorar minerais", acrescentou o presidente americano.

A Ucrânia possui quase 5% dos recursos minerais do mundo, mas os que Trump cobiça não são explorados em sua maioria, são difíceis de extrair ou estão sob controle russo, em territórios ocupados.

O que está em jogo durante a visita de Zelensky vai muito além do manganês e do grafite.

A Ucrânia e a Europa acompanham com preocupação a aproximação entre Trump e Putin, que conversaram longamente por telefone em 12 de fevereiro e iniciaram negociações para acabar com a guerra.

Na quinta-feira, o presidente americano reiterou que confia no presidente russo, apesar das repetidas advertências do Reino Unido e da França sobre a fragilidade de qualquer trégua que não esteja acompanhada por um sólido aparato de controle e segurança, garantido pelos Estados Unidos.

Ele disse estar convencido de que Putin "cumprirá sua palavra" em caso de cessar-fogo.

Trump se recusa a culpar Moscou pela guerra e já chegou a acusar a Ucrânia. Ele fechou a porta para uma adesão da Ucrânia à Otan, alegando que esta perspectiva deve ser "esquecida".

Mas o presidente americano considerou na quinta-feira que, em caso de um acordo de paz, Kiev poderia recuperar parte do território. "Tentaremos recuperar o máximo possível", declarou, antes de elogiar "a coragem" das tropas ucranianas.