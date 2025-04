Trump quer baixar imposto de renda com dinheiro do tarifaço, mas economistas alertam para riscos

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump sugeriu neste domingo, 27, que suas tarifas abrangentes poderiam ajudar a reduzir o imposto de renda para pessoas que ganham menos de US$ 200 mil por ano, em meio ao aumento da preocupação pública com sua política fiscal. Embora economistas questionem essas informações, não é a primeira vez que os valores arrecadados com tarifas poderia substituir o imposto.

“Quando as tarifas entrarem em vigor, o imposto de renda de muitas pessoas será substancialmente reduzido, talvez até completamente eliminado. O foco será em pessoas que ganham menos de US$ 200 mil por ano”, disse Trump neste domingo em sua rede Truth Social.

As posições de Trump em relação às tarifas têm agitado os mercados, gerado temores de preços mais altos para os americanos, alertas sobre possível recessão e preocupações sobre o status dos EUA como porto seguro - uma preocupação que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, minimizou em entrevista neste domingo.

“Não acho que isso seja necessariamente uma perda de confiança”, disse Bessent ao programa This Week, da ABC. “Qualquer coisa que aconteça em uma janela de duas semanas ou um mês pode ser apenas ruído estatístico ou do mercado.”

Segundo Bessent, o governo está “estabelecendo os fundamentos” para que investidores saibam que “o mercado de títulos do governo dos EUA é o mais seguro e sólido do mundo”.

Por enquanto, uma pesquisa da CBS News divulgada neste domingo mostrou que 69% dos americanos acreditam que o governo Trump não está focado o suficiente em reduzir os preços. A aprovação de Trump na condução da economia caiu para 42%, ante 51% no início de março.

Trump quer estender as reduções de imposto de renda aprovadas em 2017, durante seu primeiro mandato, muitas das quais expiram no final de 2025. Ele também propôs ampliar benefícios fiscais — incluindo isenção de impostos sobre gorjetas e rendimentos da previdência social — além de reduzir a alíquota do imposto corporativo de 21% para 15%.

Acordos Comerciais

Bessent afirmou que o governo está trabalhando em acordos comerciais bilaterais após Trump impor tarifas “recíprocas” a vários países em abril, que depois foram suspensas por 90 dias para todos, exceto a China.

Segundo Bessent, o esforço envolve 17 parceiros comerciais importantes, excluindo a China. “Temos um processo em andamento, nos próximos 90 dias, para negociar com eles”, disse. “Alguns estão avançando muito bem, especialmente com países asiáticos.”

Bessent reiterou que Pequim será forçada a negociar, pois a China não conseguiria sustentar o novo nível de tarifa dos EUA de 145% sobre produtos chineses. “O modelo de negócios deles depende de vender produtos baratos e subsidiados para os EUA. Se houver uma interrupção repentina nisso, haverá uma parada brusca na economia deles, então vão negociar.”

Trump afirmou que os EUA estão conversando com a China sobre comércio, algo que Pequim negou. Bessent disse não saber se Trump e Xi Jinping conversaram. Ele relatou ter visto seus colegas chineses em reuniões de autoridades financeiras globais em Washington, mas apenas para tratar de temas tradicionais como estabilidade financeira e alertas econômicos globais.

Bessent acredita que há um caminho para as negociações com a China, começando por uma “desescalada” seguida de um “acordo de princípio”. “Um acordo comercial pode levar meses, mas um acordo de princípio e o bom comportamento dos parceiros comerciais podem manter as tarifas abaixo do nível máximo.”

No Congresso, o projeto de lei acordado por republicanos em abril permitiria até US$ 5,3 trilhões em cortes de impostos em uma década. O conselheiro de Trump para comércio, Peter Navarro, sugeriu que as tarifas gerariam mais receita do que isso, enquanto a maioria dos economistas projeta que o valor arrecadado será muito menor.