Trump propõe taxa de US$ 1 mil para acelerar vistos de turistas

O governo Trump avalia implantar uma taxa de US$ 1 mil para turistas que quiserem adiantar o processo de visto para viajar aos Estados Unidos. A informação foi confirmada por um funcionário da Casa Branca e um memorando interno do Departamento de Estado à Reuters.

Hoje, quem deseja viajar aos EUA deve pagar uma taxa de processamento de US$ 185. O valor é referente ao visto de turismo e outros vistos não imigrantes ao país.

A nova taxa seria para adiantar o processo e 'furar a fila' de outros candidatos e realizar a entrevista nos consulados mais rapidamente. Advogados do governo afirmam que a proposta pode ser barrada por problemas legais.

O memorado, obtido pela Reuters, alega que o programa pode começar a valer já em dezembro de 2025. A proposta do governo surge ao mesmo tempo em que o presidente Donald Trump afirmou a vontade de criar um "cartão dourado" que ofereceria a cidadania norte-americana por US$ 5 milhões.

A equipe jurídica do Departamento do Estado informou que essa medida corre o risco de ser rejeitada pelo Escritório de Orçamento da Casa Branca ou derrubada pela Justiça. Cobrar um valor extra, acima do custo normal do serviço, “contraria precedentes consolidados da Suprema Corte” informou o documento.

“O agendamento de entrevistas para vistos não imigrantes é dinâmico, e estamos constantemente buscando melhorar nossas operações no mundo todo”, afirmou o porta-voz do setor federal.

Em 2023, o departamento emitiu 10,4 milhões de vistos para não imigrantes no país, sendo de 5,9 milhões deles foram para turismo, conforme o relatório anual.

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo informou que gastos com turismo internacional dos EUA devem sofrer uma queda de 7% em 2025. O dado reflete, principalmente, as resistências às políticas de Trump e valorização do dólar, que tem levado os turistas a escolherem outros destinos de viagens.