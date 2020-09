Coronavírus: todos os americanos podem ser vacinados até abril

Os Estados Unidos vão produzir vacinas para a covid-19 suficientes para todos os seus cidadãos entre agora e abril, anunciou o presidente Donald Trump, coincidindo com um aumento nas restrições na Europa para evitar uma temida segunda onda da pandemia.

“Teremos produzido pelo menos 100 milhões de doses de vacinas antes do final do ano. E provavelmente muito mais do que isso. Centenas de milhões de doses estarão disponíveis a cada mês e esperamos ter vacinas suficientes para todos os americanos até abril”, disse Trump na sexta-feira na Casa Branca.

O presidente reiterou seu otimismo com os ensaios clínicos americanos de possíveis vacinas, realizados pelas empresas Moderna e Pfizer, que podem começar a dar seus resultados em outubro.

A data de disponibilização da vacina americana é um dos grandes temas da campanha para as eleições presidenciais de 3 de novembro. O candidato democrata Joe Biden, que lidera as pesquisas, disse não confiar nas promessas de Trump sobre o assunto e criticou a politização da crise de saúde.

Além disso, os planos de Trump podem colidir com o tempo do processo científico para validar a eficácia e segurança de vacinas futuras. De acordo com uma pesquisa realizada esta semana pelo Instituto Pew, metade dos americanos se recusaria a se vacinar se isso fosse possível hoje.

Com mais de 197.000 mortes, os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, à frente do Brasil (134.935 mortes) e da Índia (84.372 mortes). Esses três países também respondem por metade dos pacientes contabilizados no mundo.

No total, a covid-19 já tirou mais de 946.000 vidas em todo o mundo e causou 30 milhões de infecções.