Trump promete tarifa de 100% sobre países por causa de impostos sobre serviços digitais

O presidente Donald Trump ameaçou nesta sexta-feira, 26, impor tarifas de 100% sobre produtos importados de países que adotam impostos sobre serviços digitais.

"Vários países europeus vêm discutindo a implementação iminente de um Imposto sobre Serviços Digitais para empresas americanas", disse Trump em uma publicação nas redes sociais na sexta-feira. "Que esta declaração sirva para deixar claro que qualquer país que imponha tal imposto enfrentará imediatamente uma TARIFA de 100% sobre todos e quaisquer produtos enviados para os Estados Unidos da América."

Atritos entre EUA e UE

A declaração ocorre um dia após a União Europeia aprovar um acordo comercial com os Estados Unidos que fixa teto tarifário de 15% para a maior parte das exportações do bloco ao mercado norte-americano.

A ameaça indica a continuidade da política do governo Trump contra impostos sobre serviços digitais, com impacto direto sobre empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Entre as companhias citadas nesse contexto estão a Alphabet e a Meta Platforms, frequentemente mencionadas em debates sobre tributação da economia digital.

As declarações do presidente ocorreram um dia depois da decisão europeia e estabeleceram que a tarifa proposta incidiria de forma imediata sobre países que adotem esse tipo de tributação. O novo acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia define parâmetros tarifários para exportações do bloco, enquanto o tema dos impostos digitais segue em discussão em fóruns internacionais, incluindo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Em outro trecho da política comercial recente, Trump afirmou que medidas semelhantes podem atingir a França. No início do mês, o presidente ameaçou aplicar sobretaxa de 100% sobre vinhos e champanhes caso o país mantenha o imposto sobre serviços digitais.