Trump promete assinar ordem para eliminar voto por correio antes das eleições legislativas

Trump prometeu que em breve assinará uma ordem executiva para "devolver a honestidade às eleições de meio de mandato de 2026"

Donald Trump: será o fim do voto por correio? (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Donald Trump: será o fim do voto por correio? (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

EFE
Agência de Notícias

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12h00.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta segunda-feira que assinará uma ordem executiva para acabar com o voto por correio e as máquinas de votação com o objetivo de "trazer honestidade" para as eleições legislativas de meio de mandato de 2026.

Em uma longa postagem na sua rede social própria, a Truth Social, Trump afirmou que "liderará um movimento" para acabar com o voto por correio e reiterou afirmações não baseadas em fatos, como a de que essa modalidade de voto não existe em nenhum país do mundo por gerar fraude em massa.

Da mesma forma, anunciou que eliminará o uso de máquinas para depositar o voto, já que "custa dez vezes mais do que o uso mais preciso e sofisticado de papel com marcas d'água".

Trump prometeu que em breve assinará uma ordem executiva para "devolver a honestidade às eleições de meio de mandato de 2026”.

“Lembrem-se que os estados são meramente um agente do Governo Federal para contar e tabular os votos. Devem fazer o que o Governo Federal, representado pelo presidente dos Estados Unidos, lhes disser", acrescentou.

Acusações de fraude e mudanças no sistema eleitoral

O líder republicano voltou a sugerir que os democratas apoiam o voto por correio porque isso os ajuda a vencer com esse "golpe".

As mudanças propostas por Trump se somam à intenção de alterar, antes dos prazos, o desenho de assentos do Congresso de alguns distritos para favorecer os republicanos e mudar o modo como o Censo calcula a população, algo que impacta o peso eleitoral de cada estado do país.

Propostas para as eleições de 2026

Todas essas propostas vêm à tona pouco antes de novembro de 2026, quando toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado serão renovados, com o que Trump coloca em jogo sua frágil maioria no Legislativo para os dois últimos anos de seu segundo mandato.

