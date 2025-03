Trump promete aos houthis que serão 'aniquilados' se não pararem com ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira, 19, que o Irã deve suspender completa e imediatamente seu apoio aos houthis, não apenas reduzí-lo, e advertiu aos rebeldes xiitas do Iêmen que serão "completamente aniquilados" se não cessarem seus ataques.

O líder republicano declarou em sua plataforma de mídia social própria, a Truth Social, que já foram infligidos "danos tremendos" aos houthis e enfatizou que "a situação irá piorar progressivamente".

"Não é sequer uma luta justa, e nunca será. Serão completamente aniquilados!", destacou.

Trump acrescentou que, embora "haja notícias de que o Irã reduziu seu fornecimento de equipamento militar e apoio geral aos houthis, ainda está enviando grandes quantidades de suprimentos".

"O Irã deve parar de enviar esses suprimentos imediatamente. Deixe os houthis se resolverem sozinhos", completou.

Os EUA lançaram uma série de ataques aéreos no fim de semana contra várias cidades controladas pelos rebeldes xiitas houthis no norte e centro do Iêmen, bem como na capital, Sanaa.

Esses bombardeios, que segundo os insurgentes deixaram cerca de 50 mortos, foram ordenados por Trump para deter a ameaça dos insurgentes e os ataques contra o transporte marítimo e o comércio internacional nos mares Vermelho e Arábico.

Os rebeldes iemenitas, que são apoiados pelo Irã, anunciaram na semana passada que retomariam as operações militares nessas vias marítimas contra navios israelenses ou ligados a Israel em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza.