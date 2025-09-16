Trump processa The New York Times por calúnia e difamação em ação de US$ 15 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que abrirá um processo de US$ 15 bilhões (o equivalente a R$ 79 bilhões) contra o jornal The New York Times, por difamação e calúnia. Trump declarou em sua rede social Truth que o jornal teria ultrapassado todos os limites ao publicar informações que, segundo ele, seriam falsas e prejudiciais à sua imagem.

“O New York Times foi autorizado a mentir, difamar e caluniar-me livremente por muito tempo, e isso acaba, AGORA!”, escreveu o presidente americano. Em sua mensagem, Trump não poupou críticas à publicação, chamando de “um dos piores e mais degenerados da história” dos Estados Unidos. Além disso, acusou o veículo de agir como “porta-voz do Partido Democrata, de esquerda radical”, destacando que o jornal teria apoiado abertamente Kamala Harris durante a última campanha presidencial.

Repercussão do anúncio

O anúncio do processo repercutiu imediatamente nos meios políticos e midiáticos. Aliados de Trump elogiaram a medida como uma resposta “corajosa” ao que consideram perseguição da imprensa, enquanto críticos apontaram que a ação seria mais uma tentativa do republicano de intimidar jornalistas e minar a liberdade de expressão no país.

Histórico de ações judiciais contra a mídia

Esta não é a primeira vez que Trump entra com uma ação judicial contra veículos de comunicação que ele considera hostis.

Em julho, ele processou o Wall Street Journal por pelo menos US$ 10 bilhões em acusações de difamação após a publicação de um artigo alegando uma carta obscena ao financista e agressor sexual Jeffrey Epstein, cuja autoria o presidente negou.