Trump planeja novo pacote tarifário nos EUA com alvos em setores da indústria, diz agência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar até 1º de agosto uma nova rodada de tarifas comerciais sobre setores estratégicos e países específicos.

Segundo a Bloomberg, as medidas envolvem a imposição de impostos de importação que podem variar de 30% a 70% sobre as compras de determinados países, além de taxas sobre setores como cobre, farmacêuticos, semicondutores, madeira, minerais críticos e aviação comercial.

Cobre deve ser primeiro setor atingido

As tarifas sobre o cobre devem entrar em vigor em 1º de agosto e poderão atingir metais refinados e produtos semiacabados, como os usados em redes de energia, data centers e sistemas militares.

O Departamento de Comércio iniciou a investigação sobre o setor em março. A medida pode elevar custos em setores como o automotivo, de construção civil e de eletrodomésticos. Mineradoras de cobre têm se reunido com o governo para discutir como fortalecer a produção nacional sem comprometer a cadeia produtiva.

Farmacêuticos e semicondutores estão na mira

Em relação aos produtos farmacêuticos, Trump afirmou na última terça-feira, 15, que os medicamentos serão tarifados até o fim de julho, com início de cobrança em patamares reduzidos. A previsão é que a alíquota aumente gradualmente ao longo de até dois anos. Uma versão preliminar das medidas inclui entre 80 e 90 medicamentos genéricos essenciais, além de precursores químicos. A indústria farmacêutica nacional poderá ser afetada, incluindo empresas como Eli Lilly, Merck e Pfizer.

Os semicondutores seguem cronograma semelhante ao dos medicamentos. A medida deve abranger, além de chips, produtos finais como laptops e smartphones, e pode afetar empresas como Apple, Samsung, Tesla, GM e Ford.

Outros setores sob investigação

A madeira serrada, com foco em produtos importados como armários, é alvo de investigação separada dos impostos já aplicados ao Canadá. Legisladores norte-americanos têm pressionado o Departamento de Comércio por tarifas de 60% a 100%.

No caso dos minerais críticos, o governo busca reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, principalmente da China. A capacidade de produção doméstica, porém, ainda é limitada, o que dificulta a aplicação imediata das tarifas.

O setor de aviação comercial, incluindo aeronaves e motores a jato, está em fase de negociação com blocos como a União Europeia. A investigação sobre o tema foi iniciada em maio e segue em andamento.

Além desses setores, o Departamento de Comércio abriu novas investigações sobre drones, polissilício e caminhões pesados, com possíveis tarifas previstas para uma fase posterior.

As tarifas por país estão sob responsabilidade do Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, enquanto as tarifas setoriais são coordenadas pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick. As decisões têm gerado reações de parceiros comerciais, como Japão, Índia e União Europeia, que tentam negociar isenções.

As tarifas anteriores sobre aço, alumínio, automóveis e autopeças continuam em vigor. Com a implementação do novo pacote, a maior parte das importações dos EUA poderá ser coberta por alguma modalidade de tarifa, sinalizando uma escalada nas políticas protecionistas do governo Trump.