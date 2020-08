Trump planeja acelerar vacina da covid-19 para antes da eleição dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja acelerar o período de testes da vacina contra a covid-19 desenvolvida no Reino Unido com o objetivo de liberá-la antes das eleições americanas, informaram três fontes ao Financial Times.

O governo quer que autoridades sanitárias concedam a “autorização de uso de emergência” em outubro para a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

Entretanto, os órgãos regulatórios americanos consideram a amostra de testes da vacina pequena. O estudo da AstraZeneca conta atualmente com 10 mil voluntários, mas as agências científicas dizem que uma vacina deve ser testada em ao menos 30 mil pessoas para ser autorizada.

Liberar uma vacina antes das eleições americanas pode ser um fato determinante para a reeleição de Trump. Com a vacina em mãos, o atual presidente americano — em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto — poderá dizer que a pandemia foi superada e que seu governo conseguiu contornar a grave crise sanitária e econômica que atingiu os Estados Unidos.

Com mais de 5,7 milhões de casos de covid-19 e mais de 177 mil mortes, os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia de coronavírus no mundo.