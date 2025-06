Trump planeja abrir sua biblioteca presidencial na Flórida com Boeing 747 como atração

O presidente americano, Donald Trump, está considerando abrir sua biblioteca presidencial em um campus da Universidade Atlântica da Flórida, onde lhe foi oferecido um terreno gratuito.

O Boeing 747 de US$ 400 milhões, presente do Catar, também deve integrar a estrutura como atração turística. A ideia é criar um espaço grandioso, voltado sobretudo para sua base política, o movimento "Make America Great Again" (MAGA), sigla em inglês para "Faça a América grande novamente", em tradução livre.

Para isso, Trump e seus assessores estão organizando uma campanha de arrecadação com a meta de obter centenas de milhões de dólares, incluindo doações privadas e valores provenientes de processos judiciais e fundos remanescentes da posse, segundo uma reportagem do Wall Street Journal.

Além de seu filho Eric Trump e seu genro Michael Boulos, Trump também designou sua principal arrecadadora de fundos, Meredith O'Rourke, como responsável por tocar o projeto, disseram assessores.

Histórico da ideia da biblioteca presidencial de Trump

Durante seu primeiro mandato e após deixar o cargo em 2020, Trump evitou discutir a criação da biblioteca, temendo que isso soasse como um fim definitivo para sua carreira política. Segundo o WSJ, assessores relatam que havia uma espécie de regra informal para evitar o assunto. Agora, porém, após seu retorno à Casa Branca, a ideia voltou a tomar forma.

Lei da Flórida e apoio dos parlamentares

Os parlamentares da Flórida, segundo a reportagem, já aprovaram uma lei que concede ao estado o controle regulatório total sobre bibliotecas presidenciais, impedindo que governos locais obstruam o projeto.

“Deveríamos estender o tapete de boas-vindas e oferecer ao nosso presidente a máxima flexibilidade para construir este marco histórico na Flórida”, disse o senador estadual Jason Brodeur ao apresentar o projeto de lei.

Inspiração e local escolhido para a biblioteca

Segundo o WSJ, a ideia do avião presenteado pelo Catar ser uma atração do complexo parece ser inspirada na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, Califórnia, onde o desativado Air Force One do ex-presidente também está exposto. O local também tem uma réplica do Salão Oval, veículos oficiais e exposições históricas.

Entre os locais considerados para a "meca do MAGA", o favorito é o campus de Boca Raton, por sua proximidade com Mar-a-Lago, a propriedade privada de Trump. Fontes envolvidas com a negociação e citadas pela reportagem dizem que um contrato está perto de ser fechado, concedendo a Trump o uso do terreno por 100 anos sem custos.

Bibliotecas presidenciais nos EUA

Bibliotecas presidenciais são centros oficiais criados para preservar e disponibilizar documentos, registros, objetos e outros materiais relacionados ao mandato de um presidente dos Estados Unidos, funcionando como uma espécie de museu, memorial e centro de pesquisa integrados. Elas são mantidas pelo Arquivo Nacional dos EUA (Nara). Desde Franklin Roosevelt, todos os ex-presidentes americanos têm uma biblioteca presidencial.

Financiamento e relação com a Nara

A construção das bibliotecas presidenciais custa milhões, sendo financiada por uma combinação de doações privadas e verbas estaduais ou parcerias com universidades.

Ainda não está claro como Trump pretende coordenar sua biblioteca presidencial com a Nara, órgão responsável pelos registros presidenciais e com o qual ele tem tido tensões legais envolvendo documentos confidenciais. O órgão afirmou ao WSJ que os registros de Trump já estão sob sua custódia e encaminhou à Casa Branca questões sobre os planos para a biblioteca.

Controle privado das bibliotecas presidenciais

Como outros ex-presidentes, Trump pode optar por deixar o museu sob controle de sua fundação privada. Barack Obama e George W. Bush seguiram por esse caminho, mantendo os registros oficiais com a Nara, mas com museus independentes e controlados por suas fundações.

“O presidente Trump está disposto a violar normas de qualquer maneira, então talvez ele tivesse optado por ter um museu privado independentemente do que Obama tivesse feito”, disse ao WSJ Tim Naftali, diretor fundador da Biblioteca e Museu Presidencial Federal Richard Nixon de 2007 a 2011. “Mas agora é mais fácil para outras fundações presidenciais pressionarem pelo controle total dos museus-bibliotecas.”