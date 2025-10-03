Trump pede que Israel pare 'imediatamente' ataques em Gaza e diz que Hamas está pronto para a paz

Após o Hamas anunciar que concordou em libertar os reféns israelenses, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o avanço nas negociações, nesta sexta-feira, 3 de outubro.

O presidente americano espera que, a partir desse acordo, os bombardeios das forças militares israelenses na Faixa de Gaza sejam interrompidos pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E do lado do Hamas, Trump espera que o grupo terrorista esteja disposto a estabelecer a paz na região.

"Com base na Declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos resgatar os reféns com segurança e rapidez!", declarou Trump, na rede social Truth Social.

Por outro lado, o republicano enfatizou que o momento pede cautela, principalmente para a soltura de civis que são mantidos reféns, e esse processo ainda está sendo avaliado entre Israel e o Hamas.

"Neste momento, é perigoso demais fazer isso. Já estamos discutindo detalhes a serem acertados. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito almejada no Oriente Médio", acrescentou o presidente.

A disposição do Hamas em negociar o acordo de paz para a Faixa de Gaza pode abrir caminho para o final da atual guerra com Israel, que dura quase dois anos.

O grupo se pronunciou nesta tarde em um canal do Telegram e disse estar disposto a liberar todos os reféns israelenses ainda sob custódia e a discutir outros pontos do acordo de paz.

"Neste contexto, o movimento afirma sua prontidão para entrar imediatamente em negociações por meio dos mediadores para discutir os detalhes do acordo", disse o comunicado, segundo o site da TV Al Jazeera.

O Hamas disse ainda que concorda em repassar o governo de Gaza para um governo de transição, como proposto por Trump. A resposta do grupo foi dada horas após Trump fazer um ultimato. Na manhã desta sexta, o líder americano disse que esperava uma posição até a noite de domingo, 5, ou "um inferno total, como ninguém jamais viu, se desencadeará sobre o Hamas", escreveu.

Hamas enfraquecido

O grupo palestino está enfraquecido após quase dois anos de guerra com Israel. Israel invadiu a Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023 após o Hamas, grupo que controla Gaza, fazer um ataque ao território israelense que matou 1.219 pessoas e sequestrou 251.

Mais de 66.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Os dados são questionados por Israel e seus aliados, mas considerados confiáveis pela ONU.

O atual acordo de paz prevê que o Hamas devolva todos os reféns ainda vivos, que seriam cerca de 20, além dos corpos de outras vítimas. Em troca, Israel libertará centenas de palestinos presos.

A proposta prevê ainda que os membros do Hamas poderiam ter anistia e deixar Gaza se aceitarem deixar as armas. O Hamas defende não só a independência da Palestina, mas o fim do Estado de Israel.

O Hamas poderá também propor algum ajuste no plano, como o de tentar permanecer em Gaza de alguma forma. Neste cenário, os pedidos teriam de ser analisados novamente por Israel e Estados Unidos, embora Trump e Netanyahu pareçam pouco dispostos a concessões.

Pressão dentro de Israel

Do lado israelense, a criação de um governo de transição em Gaza, sob supervisão internacional, como prevê a proposta (leia íntegra ao final da reportagem), gera temores em alas mais radicais de que esse movimento poderia levar ao avanço da ideia de estabelecer um Estado para a Palestina.

"Os ultraortodoxos, os mais radicais, não aceitariam de forma nenhuma qualquer aproximação à ideia de um Estado Palestino em Gaza", diz Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais na ESPM.

Assim, explica o professor, um avanço do plano de paz pode levar à queda do governo Netanyahu, que depende do apoio dos ultraortodoxos. No Parlamentarismo, o governo pode cair a qualquer momento se tiver perda de apoio da maioria. "A questão está mais dentro de Israel do que propriamente em Gaza", afirma Trevisan.

Israel perdeu força no cenário internacional nos últimos meses, pela acusação de que estaria cometendo genocídio em Gaza, ao cortar o acesso a alimentos a milhares de pessoas e destruir casas e bairros inteiros. Em resposta, países europeus como França e Reino Unido passaram a reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, algo a que Israel e os EUA são contrários.

Trevisan aponta ainda outro risco: o de que o acordo seja desfeito nas etapas seguintes, como ocorreu outras vezes.

No começo do ano, por exemplo, outro acordo entre Hamas e Israel foi anunciado por Trump. Ele previa entrega de reféns israelenses em troca de Israel se retirar de partes de Gaza que havia ocupado. A primeira fase do acordo foi implantada, mas houve desavenças, acusações mútuas e os ataques foram retomados em março.

Veja a íntegra do plano de Trump para Gaza

Plano Abrangente do Presidente Donald J. Trump para Acabar com o Conflito em Gaza