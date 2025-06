Trump pede ao Fed que reduza juros após aumento da inflação em maio

O presidente americano, Donald Trump, insistiu, nesta quarta-feira, 11, que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve baixar os juros após a publicação de dados da inflação que mostraram um leve aumento nos preços em maio.

Reação de Trump aos dados da inflação

"Números excelentes! O Fed deveria baixar [os juros] um ponto inteiro", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

A declaração veio em resposta à divulgação dos dados econômicos de maio, que indicaram uma leve aceleração da inflação nos Estados Unidos.

Justificativa para o corte nas taxas de juros

Segundo o presidente americano, com a redução das taxas de juros, o país "pagaria muito menos juros pela dívida a vencer".

Trump tem criticado o aumento das taxas pelo Fed em seus últimos mandatos, argumentando que o corte ajudaria a manter o crescimento econômico e aliviaria o peso da dívida pública.

Implicações econômicas e desafios

A proposta de Trump, se atendida, teria impactos significativos na economia dos EUA, afetando desde o custo da dívida pública até o ritmo de crescimento do mercado imobiliário e do consumo.

No entanto, analistas apontam que o Federal Reserve pode optar por uma abordagem mais cautelosa, dadas as preocupações com a estabilidade econômica no longo prazo e o controle da inflação.