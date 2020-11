Trump pede a seus seguidores para ‘reverter’ resultado das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (25) a seus partidários que devem trabalhar para anular os resultados das eleições de 3 de novembro, alegando que foram “fraudadas” para assegurar a vitória do democrata Joe Biden. Em um cenário curioso, o presidente falou pelo viva-voz do telefone, ao lado de seu advogado Rudy Giuliani, com senadores republicanos do estado da Pensilvânia.

“Temos que reverter a eleição”, disse Trump. “Esta eleição foi fraudada”, acrescentou, repetindo várias teorias da conspiração, rejeitadas em tribunais de todo o país. Os resultados da Pensilvânia, um estado-chave para determinar o desenrolar da eleição, foram certificados oficialmente na terça-feira a favor de Biden.

Nenhuma fraude em massa foi provada durante as eleições presidenciais, e Biden encaminha-se para ser declarado o 46º presidente dos Estados Unidos em 14 de dezembro, quando o Colégio Eleitoral determinará constitucionalmente o novo mandatário. Biden, que recebeu 80 milhões de votos, contra quase 74 milhões para Trump, somou a maioria ampla de 306 delegados na eleição. O republicano teve 232.

A vitória de Biden foi anunciada em 7 de novembro. Desde então, Trump apresentou diversos recursos na justiça para tentar provar que foi alvo de fraude, sem sucesso até agora. Sem aceitar a derrota, Trump, porém, autorizou na segunda-feira o início do processo de transição de poder para Biden cuja posse está programada para 20 de janeiro.

O pedido de Trump desta quarta-feira os seguidores aconteceu durante uma audiência realizada na sala de conferências de um hotel de Gettysburg por senadores da Pensilvânia. Trump tinha presença confirmada no evento, mas a viagem foi cancelada na última hora.

“Foi uma eleição que ganhamos facilmente. Ganhamos por muito”, afirmou o presidente em fim de mandato. “Esta eleição foi manipulada. É um momento muito importante na história de nosso país. E vocês fazem um serviço muito importante para nosso país”, continuou, por telefone, o presidente.

“Trump, Trump, Trump!”, gritou o público após o discurso.