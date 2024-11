Trump nomeia mais um apresentador da Fox News para o governo

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que vai nomear o ex-deputado por Wisconsin e apresentador da Fox Business News, Sean Duffy, como secretário de Transportes.

Se confirmado, Duffy supervisionará as políticas de aviação, automotiva, ferroviária, trânsito e outros transportes no departamento com um orçamento de cerca de US$ 110 bilhões, bem como o pacote de US$ 1 trilhão aprovado pelo governo Biden em 2021 para infraestrutura.

"Estou ansioso para ajudá-lo a inaugurar uma nova era de ouro do transporte", escreveu Duffy nas redes sociais.

Não foi o primeiro nome ligado à emissora a fazer parte do novo governo Trump. Na semana passada, o republicano anunciou a nomeação de Pete Hegseth, veterano de guerra e apresentador do programa “Fox & Friends Weekend”, como o novo secretário de Defesa.

Os desafios do novo secretário

As mortes no trânsito dos EUA caíram neste ano, mas ainda permanecem acima dos níveis pré-Covid, segundo a Reuters. A taxa de fatalidade continua mais alta neste ano do que em qualquer ano pré-pandemia desde 2008. Duffy enfrentará pressão para facilitar as regras para carros autônomos buscados pela Tesla, de Elon Musk, e outras montadoras.

Trump disse que Duffy priorizará "excelência, competência, competitividade e beleza ao reconstruir rodovias, túneis, pontes e aeroportos da América. Ele garantirá que nossos portos e represas atendam à nossa economia sem comprometer nossa Segurança Nacional."

Duffy supervisionará também a situação na Boeing. A Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês), que faz parte da secretaria de Transportes, limitou desde janeiro a empresa a produzir somente 38 aviões 737 MAX por mês - isso depois que uma porta se soltou em pleno voo da Alaska Airlines no início do ano, expondo sérios problemas de segurança na Boeing. Desde então, a empresa vem passando por uma grave crise.

Sean Duffy também decidirá se continuará com o esforço do governo Biden pelos direitos dos passageiros da aviação e se aprovará mais joint ventures de companhias aéreas, segundo a Reuters.

Duffy também ficará encarregado da supervisão das empresas administradas por Elon Musk, que agora tem um cargo oficial no governo Trump.

O USDOT está investigando o Tesla Autopilot enquanto a FAA propôs multar a SpaceX por violar as regras de licença espacial. Musk pediu a renúncia do chefe da FAA, Mike Whitaker.