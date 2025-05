Trump nomeia assessor de segurança Mike Waltz como novo embaixador dos EUA na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 1, que seu assessor de Segurança Nacional, Mike Waltz, envolvido em um escândalo por um vazamento em um aplicativo de mensagens, deixará o cargo para se tornar embaixador americano na ONU.

"Mike Waltz trabalhou duro para priorizar os interesses de nossa nação. Sei que fará o mesmo em seu novo cargo", disse Trump na rede Truth Social. Assim, o chefe da diplomacia, Marco Rubio, também atuará como assessor "interino" de Segurança Nacional, explicou.

Quem é Mike Waltz

Escolhido por Trump para ser conselheiro de Segurança Nacional em novembro do ano passado, Waltz até então era deputado republicano pela Flórida.

À época, Waltz, um Boina Verde aposentado do Exército, era um dos principais críticos do papel da China no mundo. O republicano, que também serviu na Guarda Nacional como coronel, já expressou a necessidade dos EUA estarem prontos para um "potencial conflito" na região do Indo-Pacífico.

Em 2021, Waltz criticou publicamente a saída desastrosa do governo Biden do Afeganistão e elogiou as visões de política externa de Trump.