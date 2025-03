Trump nega que mensagens vazadas do Signal sejam planos de guerra: 'Não é nada demais'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que as mensagens vazadas pela revista The Atlantic, nas quais vários altos funcionários falavam sobre o ataque a alvos Houthis no Iémen em 15 de março, fossem planos de guerra.

Trump minimiza vazamento de mensagens

— "Não houve detalhes ou qualquer coisa que comprometesse (o ataque)... Realmente não é grande coisa," afirmou Trump em entrevista ao 'The Vince Show', transmitido nesta quarta-feira pela WBAP.

Quando questionado sobre a inclusão de Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista, no grupo do Signal, Trump disse que foi "um acidente" e abriu a possibilidade de ter sido "um membro da equipe muito inocente".

Defesa do conteúdo das mensagens

Assim como os demais membros de seu gabinete que apareceram na conversa, como o Secretário de Defesa Pete Hegseth, Trump defendeu as informações divulgadas no grupo como simples "detalhes", sem nada comprometedor ou "qualquer impacto no ataque".

O Secretário de Defesa, em uma das mensagens divulgadas, explicou aos 18 membros do grupo: "O momento é FAVORÁVEL. Acabei de CONFIRMAR com o CENTCOM que estamos avançando com o lançamento da missão."

Entre os membros do grupo estavam também o Secretário de Estado Marco Rubio e o Diretor da CIA John Ratcliffe, conforme reportado pela revista.

Detalhes da operação vazados

Em um dos trechos, Hegseth detalha os tempos para cada marco da operação, mencionando que os "F-18s foram lançados" e que "a janela de ataque do F-18 começa". Em outro momento, ele escreveu: "os drones estão no alvo", e ainda indicou: "este é o momento em que as primeiras bombas cairão, sem dúvida."

No entanto, Goldberg acredita que esses detalhes poderiam ter comprometido a missão nas mãos dos adversários dos EUA.