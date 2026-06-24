Trump manda investigar petroleiras por preço da gasolina nos EUA

Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 24, que ordenou uma investigação sobre grandes empresas de petróleo por causa dos preços da gasolina nos Estados Unidos.

O presidente americano acusou as petroleiras de não repassar aos consumidores a queda recente do petróleo. “Os consumidores estão sendo explorados”, escreveu Trump em seu perfil na rede social Truth Social.

A pressão ocorre em meio aos efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado de energia. O bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã elevou os preços globais do petróleo nos últimos meses, antes de uma queda recente ligada a sinais de avanço nas negociações entre Washington e Teerã.

Preço da gasolina virou pressão política

O preço médio da gasolina comum nos Estados Unidos era de US$ 3,928 por galão nesta quarta-feira, 24, segundo a AAA, associação automotiva americana. O valor equivale a cerca de 3,8 litros.

Embora tenha recuado nas últimas semanas, o combustível ainda está acima dos níveis anteriores ao conflito no Oriente Médio.

A gasolina é um tema sensível na política americana porque o carro é o principal meio de transporte em grande parte do país. A alta do combustível pesa diretamente no orçamento das famílias e costuma ter impacto eleitoral.

Trump cobra repasse mais rápido

Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os preços pagos pelas petroleiras pelo petróleo caíram com força, mas que a redução não chegou na mesma proporção às bombas.

Segundo a Barron’s, o presidente pediu que o Departamento de Justiça investigue o comportamento das empresas.

O petróleo Brent caía nesta quarta-feira para cerca de US$ 75,92 por barril, enquanto o WTI recuava para US$ 72,31, em meio ao aumento do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, segundo a Barron’s.

Oriente Médio ainda pesa no mercado

O Estreito de Ormuz é uma das rotas mais importantes para o transporte global de petróleo. Desde fevereiro, operações militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e a reação iraniana no Golfo Pérsico aumentaram a preocupação com o abastecimento de energia.

Um relatório ao Congresso americano publicado pelo USNI informou que forças iranianas declararam o estreito “fechado” em março e ameaçaram navios que tentassem cruzar a região.

Mesmo com o acordo inicial entre Teerã e Washington para retomar parte do tráfego de petroleiros, economistas e analistas alertam que a normalização dos preços pode levar meses.

Para Trump, a queda recente do petróleo deveria aparecer mais rapidamente no bolso dos consumidores. Para o mercado, a volatilidade no Oriente Médio ainda torna essa conta incerta.

*Com O Globo