Trump ligará para Putin e Zelensky na segunda-feira para negociar o fim da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado que ligará na próxima segunda-feira para seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, e depois para seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para negociar o fim da guerra entre os dois países.

"Esperemos que seja um dia produtivo, que um cessar-fogo seja declarado e que termine esta guerra violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido", declarou Trump em sua rede social própria, a Truth Social.

Trump detalhou que a ligação com Putin será na segunda-feira, às 10h, horário de Washington (11h de Brasília), e que os tópicos da conversa serão "interromper o banho de sangue" na Ucrânia e abordar questões comerciais.

O presidente falará mais tarde com Zelensky e "junto com ele, com vários líderes da Otan", mas não revelou com quem ou quando a conversa ocorreria.

Delegações da Ucrânia e da Rússia se reuniram na última sexta-feira em Istambul para suas primeiras conversas diretas em três anos, mas não houve progresso substancial para acabar com o conflito.

Os Estados Unidos, que estão mediando para acabar com a guerra, acreditam que a única maneira de resolver a situação é por meio de uma reunião entre Trump e Putin.