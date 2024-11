Trump lidera em 3 estados-chave e Kamala em 2, mas na margem de erro, dizem pesquisas EXAME/Ideia

A disputa pela Presidência dos Estados Unidos chega à reta final em situação muito acirrada. Nos sete estados-chave, Donald Trump e Kamala Harris estão em situação de empate técnico, mostram pesquisas exclusivas feitas pelo instituto Ideia e divulgadas pela EXAME nos últimos dias.

Trump lidera em três estados, Arizona, Nevada e Geórgia. Já Kamala está na frente em Michigan e Wisconsin. Em todos os casos, a vantagem dos dois está dentro da margem de erro. Em outros dois estados, Pensilvânia e Carolina do Norte, há empate completo.

A eleição será concluída na terça-feira, 5 de novembro. Quase todos os estados possuem votação antecipada, e mais de 72 milhões de eleitores já haviam entregue seus votos até a manhã deste domingo, 3.

Veja os números abaixo e clique no nome de cada estado para ver a reportagem completa de cada um deles:

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

“Em uma das disputas mais apertadas da história, as pesquisas estaduais ajudam a melhor compreeender o quadro eleitoral, já que o resultado do voto popular nacional na prática não tem influência. O que importa para definir o vencedor são os 93 votos dos delegados que representarão a decisão dos eleitores dos sete estados chamados pêndulo", diz Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia.

A metodologia usada pelo Ideia neste levantamento foi a URA (Unidade de Resposta Audível), por telefone, com um número de eleitores representativo de cada um destes estados. A pesquisa foi feita com 90% de telefones celulares e 10% de fixos, com 3% de margem de erro e uma margem de confiança de 95%

"Além de resultados gerais, teremos recortes dos eleitores por sexo, idade, escolaridade, renda, raça e local de moradia (urbano, suburbano ou rural), além de preferência partidária, questões que certamente ajudarão a entender o comportamento do eleitorado de cada um destes estados nesta reta final”, diz Schulman. “É importante termos uma leitura própria em um contexto tão apertado”.

Por que os swing states importam?

No sistema eleitoral americano, a votação é indireta. Assim, o voto popular não escolhe o novo presidente, mas sim o Colégio Eleitoral. O candidato que vence em um estado conquista todos os votos dos delegados daquele estado no Colégio Eleitoral (a regra vale em 48 dos 50 estados). Assim, a disputa presidencial é feita estado a estado.

Na maioria dos 50 estados, as pesquisas já indicam um vencedor claro. No entanto, em sete deles, chamados de estados decisivos (Swing States, em inglês), a disputa está em aberto, e será preciso vencer ali para conquistar a Presidência.

Veja abaixo quantos delegados cada estado possui:

A EXAME faz uma cobertura extensa das eleições americanas desde janeiro, quando foi lançado o programa O Caminho para a Casa Branca, disponível no YouTube e no Spotify. A equipe da EXAME também esteve presente nas convenções dos partidos, em julho e agosto, e fez reportagens em estados-chave para a disputa, como Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

Como funciona a eleição nos EUA?