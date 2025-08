Trump impõe tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos por compra de petróleo russo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 6 de agosto, a assinatura de um decreto que adiciona uma tarifa de 25% sobre produtos da Índia.

A medida é uma resposta à compra contínua de petróleo russo pela Índia, uma ação que tem gerado tensões nas relações comerciais entre os dois países.

Nova tarifa entra em vigor em três semanas

A tarifa adicional de 25% começará a ser aplicada em três semanas e será somada à tarifa de 25% já programada para entrar em vigor nesta quinta-feira, 7 de agosto.

A nova medida não afetará produtos que já estão submetidos a tarifas específicas, como o aço e o alumínio, conforme estipulado no decreto presidencial.

Reação do governo dos EUA e impacto nas relações comerciais

A Casa Branca divulgou a decisão em uma de suas contas na rede social X, destacando que a medida tem como objetivo pressionar a Índia a revisar sua postura em relação à compra de petróleo da Rússia.

Esta ação faz parte de uma política mais ampla do governo dos EUA de sancionar países que continuam a manter relações comerciais com a Rússia, especialmente no setor energético, após as tensões causadas pela guerra na Ucrânia.

Possíveis implicações para o comércio internacional

A nova tarifa pode gerar impactos significativos nas relações comerciais entre os dois países. A Índia, que é um dos principais fornecedores de produtos para o mercado dos Estados Unidos, poderá ver os custos de exportação aumentarem, o que pode afetar empresas e consumidores americanos que dependem desses produtos. Além disso, a medida pode levar a retaliações por parte da Índia, o que pode agravar ainda mais as tensões comerciais.