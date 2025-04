Trump impede plano de Israel de atacar instalações nucleares do Irã

Israel tinha planos de atacar instalações nucleares iranianas no próximo mês, mas foi dissuadido nas últimas semanas pelo presidente americano, Donald Trump, a fim de negociar um acordo com o Irã para limitar seu programa nuclear, segundo autoridades do governo e fontes informadas sobre as discussões.

O republicano tomou a decisão após meses de debate interno sobre seguir pela via diplomática ou apoiar os israelenses na tentativa de atrasar a capacidade iraniana de construir uma bomba atômica em um momento em que Teerã se encontra enfraquecido militar e economicamente.

Divisões no governo dos EUA sobre o uso da força

O debate expôs divisões entre membros tradicionalmente belicistas do gabinete dos EUA e outros assessores mais céticos quanto à possibilidade de um ataque militar destruir de fato as ambições nucleares do Irã e evitar uma guerra maior. O consenso provisório é contra uma ação militar, com Teerã sinalizando disposição para negociar.

Autoridades israelenses haviam elaborado recentemente planos para atacar as instalações nucleares iranianas em maio. Estavam prontos para executá-los e, em alguns momentos, otimistas de que os EUA aprovariam. O objetivo das propostas era atrasar o programa nuclear do Irã em um ano ou mais, segundo fontes ouvidas pelo New York Times.

Quase todos os planos exigiriam ajuda dos EUA — não apenas para defender Israel de retaliações iranianas, mas também para garantir que o ataque fosse bem-sucedido —, tornando Washington parte central da ofensiva.

Por enquanto, Trump optou pela diplomacia. No primeiro mandato, ele rasgou o acordo nuclear com o Irã negociado pela administração de Barack Obama, mas parece querer evitar ser arrastado para outra guerra no Oriente Médio em seu segundo mandato. Assim, iniciou negociações com Teerã, estabelecendo um prazo de apenas alguns meses para firmar um novo acordo — nesta quinta-feira, o chefe da agência de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse que Irã e EUA estão ficando sem tempo para fechar um acordo, enquanto se preparam para novas negociações em Roma no fim de semana, com mediação de Omã.

Trump nega apoio a ação militar israelense

No início deste mês, Trump informou a Israel que os EUA não apoiariam o ataque. Ele discutiu a decisão com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante visita a Washington na semana passada, usando uma reunião no Salão Oval para anunciar que os EUA estavam iniciando conversas com o Irã.

Em uma declaração feita em hebraico após o encontro, Netanyahu disse que um acordo com o Irã só funcionaria se eles "entrassem, destruíssem as instalações, desmontassem todos os equipamentos, sob supervisão americana e com execução americana".

Este artigo se baseia em conversas com diversas autoridades informadas sobre os planos militares secretos de Israel e discussões confidenciais na administração Trump. A maioria dos entrevistados falou sob condição de anonimato para discutir o planejamento militar.

Planos detalhados de ataque e negociações subsequentes

Inicialmente, a pedido de Netanyahu, altos funcionários israelenses atualizaram seus colegas americanos sobre um plano que combinaria uma incursão de tropas israelenses em instalações nucleares subterrâneas com uma campanha de bombardeios, na esperança de que envolvesse aeronaves americanas.

Mas autoridades israelenses disseram que a operação com tropas não estaria pronta antes de outubro. Netanyahu queria que fosse realizada mais cedo. Os israelenses passaram então a propor uma campanha aérea prolongada, que também exigiria apoio dos EUA, segundo fontes.

Alguns oficiais americanos estavam, ao menos inicialmente, mais abertos a considerar os planos israelenses. O general Michael Kurilla, chefe do Comando Central dos EUA, e Mike Waltz, assessor de segurança nacional, discutiram como os EUA poderiam apoiar um ataque israelense, se Trump desse aval.

Discrepâncias internas no governo Trump

Com os EUA intensificando a guerra contra militantes Houthis apoiados pelo Irã no Iémen, Kurilla, com o aval da Casa Branca, começou a mover ativos militares para o Oriente Médio. Todo esse armamento poderia ser usado contra os Houthis — que Washington ataca desde 15 de março para impedir as ações hostis do grupo contra navios no Mar Vermelho. Mas autoridades americanas disseram em privado que esse movimento de equipamentos militares também fazia parte do planejamento para um eventual apoio a Israel em um conflito com o Irã.

Havia sinais de que Trump estava aberto a apoiar militarmente Israel contra o Irã. Os EUA acusam há tempos o regime dos aiatolás de fornecer armas e inteligência aos Houthis, além de exercer certo controle sobre o grupo. Em 17 de março, ao advertir o grupo iemenita, Trump também apontou o dedo para o Irã, a quem acusou de controlar o grupo.

Opiniões contrárias e avanço nas negociações

Mas dentro do governo Trump, alguns oficiais começaram a se mostrar céticos quanto ao plano israelense. Em uma reunião neste mês — uma das várias sobre o assunto — Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional, apresentou uma nova avaliação dizendo que o acúmulo de armamentos americanos poderia desencadear um conflito mais amplo com o Irã, algo que os EUA não desejam.

Diversos outros oficiais ecoaram as preocupações de Gabbard. Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; e o vice-presidente, JD Vance, expressaram dúvidas sobre a ação militar. Até mesmo Waltz, conhecido por sua postura agressiva contra o Irã, estava cético quanto ao sucesso do plano sem grande apoio americano.

As reuniões recentes ocorreram pouco depois de os iranianos indicarem disposição para conversas indiretas. Em março, Trump havia enviado uma carta oferecendo diálogo direto com o Irã, proposta aparentemente rejeitada pelo aiatolá Ali Khamenei. Mas em 28 de março, um alto funcionário iraniano respondeu com carta sinalizando abertura para conversas indiretas.

Durante visita a Israel neste mês, Kurilla informou autoridades locais que a Casa Branca queria suspender o plano de ataque às instalações nucleares. Netanyahu ligou para Trump em 3 de abril. Segundo autoridades israelenses, Trump disse que não queria discutir planos sobre o Irã por telefone, mas convidou Netanyahu para ir à Casa Branca.

Discussões e alternativas de ação

Netanyahu chegou a Washington em 7 de abril. Embora a visita tenha sido divulgada como uma oportunidade para discutir tarifas, o tema mais importante para os israelenses era o ataque planejado ao Irã. Mas enquanto o premier ainda estava na Casa Branca, Trump anunciou publicamente o início das negociações com o Irã.

Em discussões privadas, Trump deixou claro a Netanyahu que não forneceria apoio dos EUA para um ataque israelense em maio, enquanto as negociações estivessem em andamento, segundo fontes. No dia seguinte, Trump sugeriu que uma ação militar israelense contra o Irã ainda era possível.

— Se for necessário usar força, vamos usar força — disse Trump. — Israel será, obviamente, o líder nisso.

Após a visita de Netanyahu, Trump designou John Ratcliffe, diretor da CIA, para viajar a Jerusalém. Na quarta-feira passada, o diretor se reuniu com Netanyahu e com David Barnea, chefe do Mossad, para discutir diversas opções contra o Irã. Além de ataques e negociações, foram discutidas outras opções, como operações secretas israelenses com apoio dos EUA e aplicação mais rígida de sanções.