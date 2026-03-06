Trump exige 'rendição incondicional' do Irã no 7º dia de guerra com Israel e EUA

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no sétimo dia nesta sexta-feira, 6, com novos bombardeios em Teerã, ataques a instalações militares iranianas e um ultimato do presidente Donald Trump, que afirmou que qualquer acordo com o país só será possível após uma “rendição incondicional”.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que não haverá negociação com o Irã nas atuais condições e defendeu uma mudança na liderança do país após a morte do líder supremo Ali Khamenei.

“Não haverá acordo com o Irã, exceto rendição incondicional”, escreveu o presidente dos EUA. Segundo ele, após a rendição e a escolha de uma nova liderança “aceitável”, os Estados Unidos e aliados trabalhariam para reconstruir o país.

Trump afirmou ainda que o Irã poderia ter um “grande futuro” após o fim do conflito.

Ataques atingem bunker usado pela liderança iraniana

No campo militar, o Exército de Israel afirmou nesta sexta-feira ter atacado um bunker subterrâneo localizado no centro de Teerã que era utilizado por Ali Khamenei como centro de comando emergencial.

Segundo comunicado militar, o complexo ficava sob um conjunto de edifícios que abrigava a direção do regime iraniano e integrava uma extensa rede subterrânea com várias entradas e salas usadas por autoridades de alto escalão.

De acordo com Israel, o líder supremo morreu antes de utilizar o bunker durante os bombardeios iniciais da guerra, mas o local continuava sendo utilizado por membros do governo.

As forças israelenses afirmaram que cerca de 50 caças participaram da operação que atingiu a estrutura subterrânea.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, disse anteriormente que o ataque que matou Khamenei teria eliminado dezenas de autoridades iranianas em poucos segundos.

As Forças de Defesa de Israel também anunciaram uma nova onda de ataques contra alvos militares em Teerã e Isfahan.

Horas antes, o Exército israelense havia emitido um alerta para moradores de uma zona industrial próxima à cidade de Qom, informando que a região poderia ser alvo de bombardeios nas horas seguintes.

Autoridades iranianas afirmaram que a capital viveu uma das madrugadas mais intensas de bombardeios desde o início da guerra, com explosões registradas em diferentes pontos da cidade.

Irã diz que mediação internacional começou

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que alguns países iniciaram tentativas de mediação para encerrar o conflito, mas declarou que as negociações devem se concentrar nos países que iniciaram a ofensiva.

Segundo ele, o Irã permanece comprometido com uma paz duradoura na região, mas não abrirá mão de defender sua soberania.

“Não hesitaremos em defender a dignidade e a soberania da nossa nação”, afirmou em publicação nas redes sociais.

*Com AFP e EFE