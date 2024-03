Trump evoca mais raiva e medo de democratas que Biden de republicanos, diz pesquisa

Uma nova pesquisa da Associated Press com o NORC Center for Public Affairs Research revela que os democratas são mais propensos a relatar que se sentem "temerosos" ou "irritados" com as perspectivas de outro mandato do ex-presidente americano Donald Trump do que os republicanos com a ideia do atual presidente, Joe Biden, permanecer na Casa Branca.

No entanto, a reação emocional que Trump inspira também pode trabalhar a seu favor, já que a pesquisa ainda descobriu que os republicanos estão mais animados com a perspectiva de uma vitória de Trump do que os democratas com uma vitória de Biden.

Raiva ou medo

Sete em cada dez democratas dizem que as palavras "raiva" ou "medo" descreveriam suas emoções "extremamente bem" ou "muito bem" em uma vitória de Trump.

Uma maioria menor de republicanos, 56%, diz o mesmo sobre um triunfo de Biden.

Cerca de 6 em cada 10 democratas citam ambas as emoções ao contemplar uma vitória de Trump, também ultrapassando os cerca de 4 em cada 10 republicanos que disseram que se sentiriam irritados e assustados com a vitória de Biden.