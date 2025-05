Trump estende prazo para tarifas de 50% na União Europeia até 9 de julho, diz agência

O presidente Donald Trump afirmou neste domingo, 25, que estenderia o prazo para a União Europeia enfrentar tarifas de 50% até 9 de julho, após uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Tivemos uma conversa muito agradável e concordei em adiá-la", disse Trump, segundo a Bloomberg, a caminho de Washington.

Von der Leyen afirmou neste domingo, em uma publicação no X, que "a Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva", mas "um bom acordo" precisará de "tempo até 9 de julho".

Essa é a data em que a pausa de 90 dias de Trump nas chamadas tarifas recíprocas deveria terminar. A União Europeia estava programada para uma tarifa de 20% sob as taxas recíprocas anunciadas em abril.

Mas Trump ameaçou na última sexta-feira, 23, impor uma tarifa mais alta, de 50%, à União Europeia, após reclamar que o bloco estava atrasando as negociações e atacando injustamente empresas americanas com ações judiciais e regulamentações.

Na última semana, a União Europeia compartilhou uma proposta comercial com os Estados Unidos, em uma tentativa de impulsionar as negociações, e o chefe comercial do bloco, Maros Sefcovic, conversou por telefone com seu homólogo americano, Jamieson Greer, na última sexta-feira.