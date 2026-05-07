Trump estende para 4 de julho prazo para União Europeia assinar acordo comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 7, que concedeu à União Europeia até 4 de julho para ratificar um acordo comercial com os Estados Unidos. A declaração ocorre após ameaças de elevação de tarifas sobre importações de automóveis, que poderiam entrar em vigor ainda nesta semana caso o pacto não avance.

Segundo Trump, o novo prazo foi definido após conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O presidente indicou a possibilidade de ampliar tarifas sobre produtos europeus caso o acordo não seja concluído até o verão do hemisfério norte.

"Concordei em dar a ela até o 250º aniversário do nosso país ou, infelizmente, suas tarifas subiriam imediatamente para níveis muito mais altos", publicou o presidente americano nas redes sociais.

O anúncio ocorre após a União Europeia não concluir a ratificação do acordo comercial durante negociações que se estenderam pela noite. O pacto, firmado em julho de 2025, previa a revisão de tarifas, mas enfrenta atrasos na implementação.

"Tenho esperado pacientemente que a UE cumpra sua parte no Acordo Comercial Histórico", publicou ele.

Pelos termos do acordo entre Estados Unidos e União Europeia, o bloco se comprometeu a eliminar tarifas sobre produtos industriais americanos, enquanto os EUA estabeleceriam um teto de 15% para a maioria dos bens europeus.

Política comercial e pressão tarifária

A estratégia de Trump inclui o uso recorrente de tarifas como instrumento de negociação com parceiros comerciais. Em diferentes momentos, medidas semelhantes foram anunciadas e posteriormente revistas diante de dificuldades operacionais, impactos econômicos ou respostas de outros países.

No início deste ano, decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou o regime tarifário anterior, o que levou o governo a reintroduzir parte das taxas por outros mecanismos legais. A autoridade para aplicar tarifas sobre automóveis por via executiva, no entanto, permaneceu inalterada.

Negociadores do Parlamento Europeu e representantes dos Estados-membros discutiram possíveis ajustes no acordo em reuniões recentes, sem definição final. O Chipre, que exerce a presidência rotativa do bloco, informou que as tratativas seguem nas próximas semanas.

As autoridades estão "empenhadas em agir rapidamente", afirmou o ministro da Energia cipriota, Michael Damianos, em comunicado.