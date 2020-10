Trump está sem febre após ter teste positivo para covid, diz médico

O médico da Casa Branca Sean Conley disse neste sábado que o presidente Donald Trump está “bem” e não apresentou febre nas últimas 24 horas, após o anúncio sobre o teste positivo para Covid-19 na sexta-feira.

“A equipe e eu estamos extremamente felizes com o progresso do presidente”, disse Conley em coletiva em frente ao hospital, acompanhado de médicos que tratam do presidente no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

A equipe médica de Trump disse que ele não está utilizando oxigênio ou tomando hidroxicloroquina. Conley disse que Trump começou o tratamento com Remdesivir, um medicamento conhecido por ajudar os pacientes a se recuperarem do vírus.

Quadro incerto

O caminho de recuperação do presidente americano ainda não está claro, já que alguns de seus sinais vitais nas últimas 24 horas foram muito preocupantes, disse uma pessoa a par da situação a repórteres neste sábado.

A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que as próximas 48 horas serão críticas para os cuidados de Trump. A avaliação parecia em desacordo com a declarada pelo médico de Trump em uma breve entrevista coletiva neste sábado.