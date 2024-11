Trump escolhe Kevin Hassett para liderar Conselho Econômico Nacional

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, escolheu Kevin Hassett para liderar o Conselho Econômico Nacional, uma função que o coloca no centro das discussões de formulação de políticas do governo - comércio, impostos e desregulamentação.

A mudança deixa Trump mais perto de completar sua equipe econômica, com o chefe do Conselho sendo a última das principais posições restantes. Na semana passada, ele sinalizou que irá nomear o bilionário Scott Bessent para ser secretário do Tesouro. Trump também escolheu o advogado Jamieson Greer na terça-feira para atuar como Representante Comercial dos EUA.

Quem é Kevin Hassett

Hassett, de 62 anos, também trabalhou com o genro de Trump, Jared Kushner, na imigração e apoiou uma mudança para acabar com as isenções de sanções para países que compram petróleo iraniano.

Durante o primeiro governo do republicano, Hassett atuou como presidente do Conselho de Consultores Econômicos por dois anos, apoiando os cortes de impostos às empresas e defendendo mais tarifas a importações.

Hassett atuou anteriormente como acadêmico de política fiscal no think tank conservador American Enterprise Institute antes de Trump nomeá-lo para o cargo na Casa Branca em 2017.

A nomeação de Hassett ocorre quando Trump reafirma sua promessa de aumentar as tarifas em mais 10% sobre todos os produtos chineses que entram nos EUA e impor tarifas de 25% sobre todos os produtos do México e Canadá. Tal movimento encerraria um acordo regional de livre comércio. Ele citou a imigração ilegal e o comércio de drogas como razões para as tarifas mais altas.