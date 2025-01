Trump enviará 1.500 soldados adicionais para a fronteira dos EUA com o México

O Pentágono enviará 1.500 soldados da ativa para a fronteira com o México até o final do mês, disse uma autoridade do Departamento de Defesa nesta quarta-feira, ajudando a cumprir uma das principais metas do presidente Donald Trump para conter o fluxo de migrantes para os Estados Unidos.

Trump "assinou uma ordem executiva para enviar 1.500 militares adicionais para a fronteira sul dos Estados Unidos", afirmou Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, em Washington.

O novo contingente se juntará a 2.500 soldados da Reserva do Exército e da Guarda Nacional convocados para o serviço ativo nos últimos meses para apoiar as autoridades policiais federais. Suas missões incluem detecção e monitoramento, entrada de dados, treinamento, transporte e manutenção. Não está claro quais funções os 4.000 soldados terão agora sob o governo Trump.

Na segunda-feira, Trump assinou uma ordem executiva que deu aos militares um papel explícito na aplicação da lei de imigração. Ele também instruiu o Departamento de Defesa a elaborar um plano “para fechar as fronteiras e manter a soberania, a integridade territorial e a segurança dos Estados Unidos, repelindo formas de invasão”.

É provável que a diretriz entre em conflito com uma lei da década de 1870 chamada Posse Comitatus Act, que geralmente limita o uso de tropas federais regulares para fins de policiamento doméstico.

A medida, que foi relatada anteriormente pela Fox News, ocorre em um momento em que a situação atual da fronteira é bastante calma, com as travessias tendo caído drasticamente depois que o governo de Joe Biden tomou medidas importantes para limitar a migração.

É provável que o destacamento seja o primeiro de vários para a fronteira sob as novas políticas de Trump, de acordo com um funcionário do Departamento de Defesa, que falou sob condição de anonimato para discutir os planos operacionais.