Trump envia ao Brasil coordenador de Sanções para discutir segurança

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou neste domingo que virá a Brasília uma comitiva do Departamento de Estado, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro, esta semana, semana para discutir temas ligados à segurança pública e crime organizado.

A delegação será chefiada por David Gamble, chefe interino da Coordenações de Sanções do órgão, conforme o comunicado.

"O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos EUA voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas", diz o texto da embaixada.

A viagem de Gamble foi alerdada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na semana passada.

O primeiro contato de alto nível entre autoridades do governo Lula e do governo Trump ocorreu neste domingo, em Las Vegas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu neste domingo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.