Trump emite vaga ameaça contra Afeganistão por base aérea de Bagram

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) o Afeganistão com um castigo não especificado caso o país, controlado pelos talibãs, não "devolva a Base Aérea de Bagram".

"Se o Afeganistão não devolver a Base Aérea de Bagram a quem a construiu, os Estados Unidos da América, COISAS RUINS VÃO ACONTECER!!!", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

A vaga ameaça ocorre apenas dias depois de ele ter levantado a ideia de que os Estados Unidos recuperem o controle da base durante uma visita oficial ao Reino Unido.

Bagram, a maior base aérea do Afeganistão, foi uma peça-chave na campanha militar liderada pelos Estados Unidos contra os talibãs, cujo governo foi derrubado por Washington após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Abusos de direitos humanos

Anistia Internacional, Human Rights Watch e outras organizações levantaram repetidamente acusações de abusos sistemáticos de direitos humanos por parte das forças americanas em Bagram, especialmente em relação aos detidos na guerra.

Trump frequentemente lamentou a perda de acesso a Bagram, destacando sua proximidade em relação à China, mas na quinta-feira foi a primeira vez que tornou público que estava trabalhando no assunto.

"Estamos tentando recuperá-la, a propósito, isso pode ser uma pequena notícia de última hora. Estamos tentando recuperá-la porque eles precisam de coisas de nós", disse Trump em uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

As tropas americanas e da Otan se retiraram de forma caótica de Bagram em julho de 2021 como parte de um acordo de paz negociado por Trump, enquanto os talibãs tomavam o controle de vastas áreas do Afeganistão antes de finalmente assumir o controle de todo o país.

Trump criticou repetidamente a perda da base desde que voltou ao poder em janeiro, bem como a forma como seu predecessor, Joe Biden, conduziu a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão.

O republicano também se queixou da crescente influência da China no Afeganistão.