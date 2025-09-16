Mundo

Trump elogia rei Charles III antes de viagem ao Reino Unido para visita de Estado

Em declaração à imprensa, o republicano destacou que é o único presidente americano a ser convidado para duas visitas de Estado ao Reino Unido

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14h17.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta terça-feira o rei Charles III, a quem descreveu como seu "amigo" e um "cavalheiro elegante", momentos antes de partir para o Reino Unido para sua segunda visita de Estado.

Em declarações à imprensa na Casa Branca, antes de embarcar no helicóptero presidencial Marine One, o republicano destacou que é o único presidente americano a ser convidado para duas visitas de Estado ao Reino Unido, após a que realizou em 2019 durante o reinado de Elizabeth II.

"Minha relação com o Reino Unido é muito boa, e Charles, como sabem, que agora é rei, é meu amigo, e é a primeira vez que alguém recebe esta homenagem duas vezes. É uma grande honra", declarou.

Trump também disse que durante sua visita, na qual também se reunirá com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, buscará "refinar um pouco" o acordo tarifário que selou com Londres semanas atrás.

"Mas principalmente (esta visita) é para estar com o príncipe Charles e Camilla. São meus amigos há muito tempo, muito antes de ele ser rei, e é uma honra tê-lo como rei. Acho que ele representa muito bem o país. É um cavalheiro elegante e representa muito bem o país", apontou.

O mandatário deixou a Casa Branca acompanhado de sua esposa, Melania Trump, além de sua filha Tiffany Trump e seu marido, Michael Boulos.

Trump será recebido pela família real no Castelo de Windsor, terá uma reunião bilateral com Starmer e participará de eventos empresariais com líderes do setor tecnológico e financeiro.

