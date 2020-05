Trump elogia ação do serviço secreto no protesto em frente à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter neste sábado, 30, para elogiar a atuação do serviço secreto que conteve manifestantes que se aglomeraram em frente à Casa Branca, ontem, em protesto contra a morte de George Floyd pela polícia de Minneapolis.

“Ótimo trabalho do Serviço Secreto na Casa Branca ontem à noite” escreveu Trump. “Eles deixaram os ‘manifestantes’ gritar e reclamar o quanto quiseram, mas sempre que alguém saía da linha eles agiram rapidamente”, continuou Trump. Ele afirma que caso alguém tivesse conseguido ultrapassar a barreira montada pelos os agentes, seriam “atacados pelos cães mais violentos e armas mais ameaçadoras” que ele já viu.

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020