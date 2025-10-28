Trump e Xi negociam redução de tarifas para repressão ao fentanil

Os Estados Unidos e a China estão discutindo uma nova estrutura comercial que pode resultar em concessões mútuas, incluindo a redução de tarifas sobre produtos chineses relacionados ao fentanil.

O acordo aconteceria em troca de um compromisso da China em reforçar os controles sobre a exportação de precursores químicos usados na fabricação do opioide sintético, que tem sido responsável por centenas de milhares de mortes nos últimos anos. Esta possível redução de tarifas poderia ser de até 10 pontos percentuais, passando de 20% para 10%, segundo informação divulgadas pelo Wall Street Journal.

Essas negociações fazem parte de um acordo mais amplo, que também incluiria a compra de soja americana pela China, ajudando a aliviar a situação dos agricultores americanos afetados por tarifas impostas pela China. A estrutura está sendo discutida entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping.

Negociações de terras raras e outras taxas

Além disso, a proposta inclui um adiamento de novos controles sobre terras raras por parte da China e a possibilidade dos EUA congelarem novas ações políticas que possam prejudicar os interesses chineses, como restrições sobre exportações de produtos fabricados com software americano. Outro ponto importante é a redução das taxas portuárias cobradas pelos navios entre os dois países.

A implementação dessa estrutura de acordos poderia aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo e ajudar a restaurar algumas compras chinesas de produtos americanos, como a soja, além de garantir maior cooperação na luta contra o fentanil. O FBI também planeja discutir diretamente a questão do fentanil com as autoridades chinesas, segundo o WSJ.