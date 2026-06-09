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Trump é vaiado em jogo das finais da NBA no Madison Square Garden

Presença de Trump mobilizou esquema especial de segurança

Trump na NBA: presidente dos Estados Unidos foi vaiado por parte da torcida durante jogo das finais no Madison Square Garden. (SAUL LOEB / AFP)

Trump na NBA: presidente dos Estados Unidos foi vaiado por parte da torcida durante jogo das finais no Madison Square Garden. (SAUL LOEB / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06h00.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com vaias por parte do público presente no Madison Square Garden, em Nova York, durante a terceira partida das finais da NBA entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

O anúncio de sua presença no ginásio provocou reações mistas, com uma parcela menor dos torcedores também aplaudindo o republicano.

Trump assistiu à partida em um camarote da arena após ser convidado por James Dolan, dono da franquia nova-iorquina. Segundo relatos da imprensa americana, ele permaneceu sorridente durante a execução do hino nacional, mesmo diante das vaias.

A presença do presidente mobilizou um forte esquema de segurança nos arredores do Madison Square Garden. Autoridades locais cancelaram a tradicional área de exibição pública do jogo nas proximidades da arena e exigiram que os torcedores chegassem com até três horas de antecedência.

Também foram impostas restrições para a entrada de mochilas e outros itens.

Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado dos EUA, publicou na rede X (antigo Twitter) que o presidente americano não era bem-vindo na cidade.

“Enquanto Nova York vive um de seus melhores momentos em décadas, Trump reduz tudo a ele. Deveria nos deixar em paz! Ele não é bem-vindo aqui", escreveu.

Com a visita, Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a comparecer a uma partida das finais da NBA.

Desde que retornou à Casa Branca em 2025, o republicano tem marcado presença frequente em grandes eventos esportivos. Nos últimos meses, ele acompanhou a final do US Open e também esteve presente na Ryder Cup, modalidade da qual é entusiasta.

*Com EFE e AFP

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