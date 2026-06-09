Trump é vaiado em jogo das finais da NBA no Madison Square Garden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com vaias por parte do público presente no Madison Square Garden, em Nova York, durante a terceira partida das finais da NBA entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

O anúncio de sua presença no ginásio provocou reações mistas, com uma parcela menor dos torcedores também aplaudindo o republicano.

Trump assistiu à partida em um camarote da arena após ser convidado por James Dolan, dono da franquia nova-iorquina. Segundo relatos da imprensa americana, ele permaneceu sorridente durante a execução do hino nacional, mesmo diante das vaias.

Donald Trump foi VAIADO no terceiro jogo das finais da NBA no Madison Square Garden. pic.twitter.com/hSoPqyuOfD — UpdateCharts (@updatecharts) June 9, 2026

A presença do presidente mobilizou um forte esquema de segurança nos arredores do Madison Square Garden. Autoridades locais cancelaram a tradicional área de exibição pública do jogo nas proximidades da arena e exigiram que os torcedores chegassem com até três horas de antecedência.

Também foram impostas restrições para a entrada de mochilas e outros itens.

Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado dos EUA, publicou na rede X (antigo Twitter) que o presidente americano não era bem-vindo na cidade.

During one of the best moments NYC has enjoyed in decades, @POTUS makes it all about himself. Trump should LEAVE US ALONE! He’s not wanted here. https://t.co/Gfv10EECTO — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 8, 2026

“Enquanto Nova York vive um de seus melhores momentos em décadas, Trump reduz tudo a ele. Deveria nos deixar em paz! Ele não é bem-vindo aqui", escreveu.

Com a visita, Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a comparecer a uma partida das finais da NBA.

Desde que retornou à Casa Branca em 2025, o republicano tem marcado presença frequente em grandes eventos esportivos. Nos últimos meses, ele acompanhou a final do US Open e também esteve presente na Ryder Cup, modalidade da qual é entusiasta.

*Com EFE e AFP