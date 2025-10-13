Mundo

Trump e mediadores assinam o acordo do cessar-fogo em Gaza

Trump, Egito, Qatar e Turquia assinaram documento que detalha as regras estabelecidas no cessar-fogo

Donald Trump: presidente americano participa de cúpula da paz, no Egito, sobre o conflito em Gaza (SAUL LOEB /AFP)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13h56.

Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 14h24.

O presidente americano Donald Trump assinou nesta segunda-feira, 13, junto a um grupo de mediadores do Egito, Qatar e Turquia, o documento que oficializada o cessar-fogo em Gaza.

“Este é o dia pelo qual pessoas de toda a região e do mundo trabalharam, lutaram, sonharam e rezaram. Eles fizeram coisas, no último mês, que eu considero realmente impensáveis. Ninguém acreditava que isso pudesse acontecer”, disse Trump.

A assinatura ocorreu durante uma cúpula pela paz realizada em Sharm El Sheikh, no Egito, sem a presença de representantes de Israel e do Hamas.

"O documento vai definir regras e regulamentos e muitas outras coisas", disse Trump antes de assiná-lo.

Reconstrução de Gaza

Durante seu discurso, Trump afirmou que a reconstrução de Gaza será a próxima etapa do processo de paz e minimizou a complexidade desse desafio, dizendo que a fase mais difícil já foi superada com o acordo de cessar-fogo.

Ele destacou que “todos sabem como reconstruir” e que há capacidade e recursos para isso. Estimativas da ONU e de outras entidades internacionais apontam que serão necessários dezenas de bilhões de dólares em investimentos para recuperar infraestrutura e moradias na região.

Durante a cerimônia, o presidente americano elogiou os envolvidos nas negociações e indicou que haverá forte apoio financeiro para a implementação do acordo. “Posso dizer que a maioria deles tem muito dinheiro [...] Eu adoro que eles estejam do nosso lado”, afirmou.

Retorno dos reféns

Mais cedo, durante um discurso no parlamento de Israel, Trump declarou que, como parte do acordo de cessar-fogo, o Hamas será desarmado. O plano prevê a retirada gradual das forças israelenses e a desmilitarização da região, o que inclui a exigência de que o Hamas abra mão de seus arsenais.

A devolução dos reféns israelenses faz parte do pacote negociado. No início do dia, o governo de Israel confirmou que os 20 últimos reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas já estão em território israelense. O grupo havia sido capturado durante o ataque de 7 de outubro de 2023, no sul do país, que deu início à guerra em Gaza.

“Civis estão voltando para suas casas. Os reféns estão se reunindo com suas famílias. É algo lindo. Eu estava assistindo nos bastidores — o nível de amor e emoção é algo que nunca vi igual”, disse Trump.

Apesar do avanço diplomático, o papel do Hamas no futuro político de Gaza continua incerto. O grupo ainda não aceitou os termos que o impedem de atuar no governo local e exigem sua completa desmobilização militar. Enquanto isso, Israel insiste que o Hamas deve ser eliminado como força política e armada.

Qual é o plano de Trump?

O plano de cessar-fogo foi apresentado por Trump durante uma reunião na Casa Branca com Netanyahu no final de setembro.

O plano inclui uma série de medidas que visam não apenas encerrar a guerra, mas também estabelecer um novo governo em Gaza.

Entre as condições, está a desmilitarização do Hamas e sua exclusão da governança da Faixa de Gaza.

Segundo o acordo sugerido por Trump, o Hamas, que governa Gaza desde 2007, seria substituído por um "comitê palestino tecnocrático e apolítico", supervisionado por um "Conselho de Paz", com Trump atuando como presidente e Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, desempenhando um papel de liderança.

O plano também estipula que Gaza se tornaria uma "zona desradicalizada, livre de terrorismo, que não representa ameaça para seus vizinhos", e seria reformada para o benefício do povo de Gaza.

Para isso, o Conselho de Paz criaria um plano para a reconstrução de Gaza, incluindo o financiamento da reconstrução por um período determinado, enquanto a Autoridade Palestina passaria por um programa de "reforma" para garantir que pudesse retomar o controle seguro e eficaz de Gaza.

A Autoridade Palestina, que administra partes da Cisjordânia ocupada por Israel, tem sido acusada de corrupção e falta de eficiência por opositores internos e organizações internacionais.

