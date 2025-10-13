Trump e mediadores assinam o acordo do cessar-fogo em Gaza

Durante seu discurso, Trump afirmou que a reconstrução de Gaza será a próxima etapa do processo de paz e minimizou a complexidade desse desafio, dizendo que a fase mais difícil já foi superada com o acordo de cessar-fogo.

Ele destacou que “todos sabem como reconstruir” e que há capacidade e recursos para isso. Estimativas da ONU e de outras entidades internacionais apontam que serão necessários dezenas de bilhões de dólares em investimentos para recuperar infraestrutura e moradias na região.

Durante a cerimônia, o presidente americano elogiou os envolvidos nas negociações e indicou que haverá forte apoio financeiro para a implementação do acordo. “Posso dizer que a maioria deles tem muito dinheiro [...] Eu adoro que eles estejam do nosso lado”, afirmou.

Retorno dos reféns

Mais cedo, durante um discurso no parlamento de Israel, Trump declarou que, como parte do acordo de cessar-fogo, o Hamas será desarmado. O plano prevê a retirada gradual das forças israelenses e a desmilitarização da região, o que inclui a exigência de que o Hamas abra mão de seus arsenais.

A devolução dos reféns israelenses faz parte do pacote negociado. No início do dia, o governo de Israel confirmou que os 20 últimos reféns israelenses vivos sequestrados pelo Hamas já estão em território israelense. O grupo havia sido capturado durante o ataque de 7 de outubro de 2023, no sul do país, que deu início à guerra em Gaza.

“Civis estão voltando para suas casas. Os reféns estão se reunindo com suas famílias. É algo lindo. Eu estava assistindo nos bastidores — o nível de amor e emoção é algo que nunca vi igual”, disse Trump.