Trump é chamado de 'maior pirata do Caribe' por manifestantes chavistas

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14h04.
Motociclistas vestidos de piratas tomaram as ruas de Caracas na segunda-feira, 22, em protesto contra a apreensão de petroleiros venezuelanos pelos Estados Unidos.
A manifestação, marcada por símbolos de resistência e cartazes em inglês, teve como alvo direto o presidente americano Donald Trump, chamado pelos participantes de “o maior pirata do Caribe”.
Desde o dia 10 de dezembro, os EUA confiscaram dois navios com petróleo da Venezuela. A operação faz parte de um destacamento militar de grande escala no Caribe, ordenado por Trump, que declarou publicamente que o “mais inteligente” que Nicolás Maduro poderia fazer seria renunciar ao poder."Eles estão nos invadindo, tomando o que é nosso e levando embora", disse Luis Rojas, um dos participantes da caravana que percorreu cerca de 20 km pela capital venezuelana à agência AFP.
“Somos um país de paz, mas estamos preparados para a guerra. Estamos apoiando o processo revolucionário e ninguém vai nos tirar daqui.”
Os protestos contaram com faixas que diziam “no war, yes peace” e imagens de Trump caracterizado como pirata.
Segundo o manifestante Manuel Rincón, a caravana foi uma forma de repudiar diretamente as ações dos EUA: “Saímos para repudiar o maior pirata do Caribe.” Vários participantes usavam chapéus de três pontas com caveiras brancas e lenços vermelhos, em alusão ao visual típico de piratas.
Washington, por sua vez, defende que o deslocamento militar na região está ligado a ações de combate ao narcotráfico. Já o governo de Nicolás Maduro afirma que a real intenção é promover sua destituição.
A intensificação das ações americanas no Caribe ocorre em um momento de forte deterioração das relações entre os governos de Trump e Maduro.
O foco da crise agora é o petróleo, principal ativo da economia venezuelana e alvo direto das sanções impostas por Washington.
As medidas incluem interceptar embarcações e o bloqueio de exportações, afetando diretamente a capacidade da Venezuela de gerar divisas.
Segundo analistas, o governo americano busca ampliar a pressão sobre o regime chavista, usando a dependência do petróleo como instrumento de desgaste político e econômico.
Com informações da agência AFP.